17:02 Uhr

Eine zuckersüße Überraschung in Buttenwiesen

Martina Hahn löste am Donnerstag das Bilderrätsel der Wertinger Zeitung. Was das mit der Feuerzangenbowle zu tun hat

Von Andreas Dengler

Jeden Morgen schlägt Martina Hahn aus Buttenwiesen die Wertinger Zeitung auf und löst sofort das Bilderrätsel. „Fast jeden Tag habe ich angerufen“, sagt die fünffache Mutter. Gestern hatte sie Glück: Sie ist die Gewinnerin des Bilderrätsels „Kombinieren und Kassieren“. Das Lösungswort lautete Zuckerhut. Bei dem Wort denkt die 47-Jährige aber nicht an die Copacabana, sondern an gemütliche Weihnachtsabende mit Familie und Freunden. „Wir machen gerne Feuerzangenbowle“, sagt die strahlende Siegerin. Früher musste sie oft den Zuckerhut im Supermarkt suchen, inzwischen ist der gehäufte Zuckerkegel aber leichter zu bekommen. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern lebt sie seit 14 Jahren an der Zusam.

Die große Leidenschaft ist das Schauspielen

Eine große Leidenschaft der ganzen Familie ist das Schauspielen. Die Hahns wirken beim Musicalprojekt 86 mit. Gleich nach der Gewinnübergabe musste Hahn deshalb weiter in die Generalprobe. Beruflich ist sie vielen auch vom Rathaus bekannt, wo sie in der Verwaltung arbeitet. Für was sie das Preisgeld ausgeben möchte, weiß sie noch nicht. „Die Spülmaschine ist zwar erst kaputt gegangen, aber dafür ist der Gewinn zu schade“, sagt Hahn. Weihnachten steht vor der Tür, studierende Kinder und ein kleiner Kurztrip mit dem Mann werden wohl mit dem Preis finanziert, überlegt Hahn. Eins ist aber sicher, wenn sie in Zukunft einen Zuckerhut kauft, wird sie immer an ihren Gewinn denken müssen.

