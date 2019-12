vor 45 Min.

Einen Gastschüler aufnehmen

Gasteltern für Jugendliche aus aller Welt gesucht

Den Horizont erweitern und die Welt zu Hause erleben – ein Schüleraustausch bedeutet nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch deren Gastfamilien eine einmalige Erfahrung.

Internationale Jugendliche reisen ab Februar 2020 mit dem Verein AFS Interkulturelle Begegnungen nach Deutschland und suchen Gastfamilien in Wertingen und Umgebung. Diese sollen das Gastkind für ein halbes oder ganzes Schuljahr bei sich zu Hause aufnehmen. Rund 100 Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren kommen mit AFS nach Deutschland, um hier in einer Gastfamilie Land und Leute kennenzulernen. Oft entwickeln sich lebenslange Freundschaften. Manuel aus Argentinien liest leidenschaftlich gerne Bücher: „Es macht mir Spaß, Deutsch zu lernen und mich so auf meinen Auslandsaufenthalt vorzubereiten.“ Gastfamilien sind so vielseitig wie die Welt: Paare mit oder ohne Kinder, Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Paare und Senioren können Jugendlichen aus aller Welt ein Zuhause auf Zeit bieten.

Eine Aufnahme ist für einen Zeitraum ab sechs Wochen bis zu einem Jahr möglich. AFS-Mitarbeiter in der Region sowie aus der Geschäftsstelle in Hamburg bereiten die Gastfamilien vor und begleiten alle Beteiligten. Interessierte, die ein Gastkind aufnehmen möchten, können sich im Internet unter www.afs.de/gastfamilie erkundigen oder direkt an die Austauschorganisation AFS wenden, unter Telefon 040/399222-90 oder per E-Mail an gastfamilie@afs.de. AFS Interkulturelle Begegnungen ist ein gemeinnütziger Verein für Jugendaustausch und interkulturelles Lernen. Die Organisation arbeitet seit rund 70 Jahren ehrenamtlich basiert und ist Träger der freien Jugendhilfe. (pm)

