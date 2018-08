06:00 Uhr

Energiemanager in der Freizeit

Vor fünf Jahren startete die Nahwärme in Hohenreichen mit den ersten Infoveranstaltungen. Inzwischen läuft die Wärme. Auch im Sommer

Von Brigitte Bunk

Die Nahwärmeversorgung läuft auch bei diesem Wetter? „Also ich möchte schon mit warmem Wasser duschen“, sagt Thomas Weigl mit einem Schmunzeln. Denn die Hohenreichener Nahwärmeversorgung ist auch für die Warmwasserbereitung der angeschlossenen Haushalte zuständig, 365 Tage im Jahr muss sie laufen. Deshalb ist die zuverlässige Lieferung der Abwärme der Motoren, das Nebenprodukt der Biogasanlage Trauner/Link am Hohenreichener Ortsrand, so wichtig für die Versorgung der angeschlossenen Haushalte, stellt der Vorstandsvorsitzende der 2014 gegründeten Genossenschaft klar. Vier Blockheizkraftwerke werden je nach Bedarf in Betrieb genommen. Biogasanlagenbetreiber Peter Link ergänzt: „Der Notofen musste noch nie anspringen.“ Anfangs mussten sie zwar noch in die Technik eingreifen und den ein oder anderen Regler verstellen, erinnert sich Weigl, doch jeder hatte Wärme in seinem Haus. „Die ist garantiert“, sagen Weigl und Link gleichzeitig, Michael Trauner nickt. So haben die meisten der 70 Haushalte, die sich der Genossenschaft angeschlossen hatten, ihre alten Heizanlagen entfernt.

An diesem sommerlichen Abend trifft sich der Vorstand mit den Aufsichtsräten bei den Biogasanlagenbetreibern vor Ort. Sie bereiten die Generalversammlung vor, sprechen über die laufenden und zu beantragenden Förderungen, die weiteren Bauarbeiten zur Erweiterung des Netzes. Thema ist auch, wie neue Anfragen behandelt werden. Die Feuerwehr und Hausbesitzer im Neubaugebiet haben sich inzwischen der Genossenschaft angeschlossen. Anfragen kommen auch, wenn Besitzer von noch nicht versorgten Häusern im Ort wechseln. Dann gilt es abzuklären, wie weit die vom Hauptnetz entfernt sind, ob der Anschluss technisch und finanziell machbar ist. Inklusive der geplanten ist die Zahl der Anschlüsse inzwischen auf 79 gestiegen. Der Aufwand ist groß, viel Zeit haben die Vorstandsmitglieder investiert in den vergangenen Jahren, alles ehrenamtlich. Doch weil soviel Zustimmung aus dem Dorf kommt, sind sie sich einig: „Es hat sich rentiert.“

Im Juni 2017 standen die turnusmäßigen Neuwahlen an. Alle sind noch dabei. Weigl sagt: „Das ist ein großer Vorteil, jeder weiß, was zu tun ist.“ Abgesehen davon, dass in der Satzung verankert ist, wie viele Vorstandsmitglieder die Genossenschaft führen, gibt es noch genügend zu tun und zu beachten, auch wenn sie sich nicht mehr wöchentlich absprechen müssen. Abgesehen von den Aufgaben jedes Einzelnen, treffen sie sich einmal pro Quartal, zusätzlich einmal zur Vorbereitung der Mitgliederversammlung.

2013 fanden die ersten Infoveranstaltungen statt, im Januar 2014 gründeten die Hohenreichener die Genossenschaft mit dem Vorsitzenden Thomas Weigl und seinen Stellvertretern Reinhold Stalla und Pius Hitzler und dem Aufsichtsrat. Im Juli starteten die Bauarbeiten für rund 70 Anschlüsse, Ende Oktober 2014 lief die Wärme konstant durch die Rohre. Gerade in der ersten Planungszeit, bei Verhandlungen mit der Bank, bis die Genossenschaft gegründet war, gab es durchaus Momente, wo Weigl sich gedacht hattte: „Ich will nicht mehr“. Da aber jeder der Beteiligten sein Wissen aus den verschiedensten Themenbereichen einbrachte, gingen sie den Weg gemeinsam weiter. „Man wird sicherer“, sagt Weigl. Auch Bürgermeister Willy Lehmeier hat als Mitglied im Aufsichtsrat viel geholfen, betont der Vorsitzende. Und die Dorfbewohner haben durch das gemeinsame Projekt mehr zusammengefunden.

Das ist auch bei den reibungslos verlaufenden Mitgliederversammlungen zu spüren. Natürlich haben die Hohenreichener auch die Berichte über das Scheitern der Wärmeversorgung in Fristingen verfolgt. Michael Trauner spricht aus, was alle am meisten erschreckt hat: Dass die Ehrenamtlichen vor Gericht gekommen sind und im Raum stand, dass sie mit ihrem Privatvermögen haften sollten. Letztendlich sprach das Gericht sie frei. Weigl blickt zurück. Das Konzept der Hohenreichener ist ein anderes, außerdem haben sie mit Blick auf die Geschehnisse in Fristingen alles getan, um sich durch den Abschluss von Versicherungen so weit wie möglich vor Regressforderungen zu schützen. Die Vorstandsmitglieder verweisen aber auch auf Hirschbach, wo die Nahwärmeversorgung funktioniert, ebenso wie in vielen Gemeinden im Donau-Ries, denn sie wissen: „Das ist wichtig für die Akzeptanz.“

