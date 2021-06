Engstelle am Marktplatz ab heute gesperrt

Über einen Monat lang kommt nichts mehr durch

Mit dem Neubau des Gebäudes am Marktplatz 7 wird am heutigen Montag, 21. Juni, begonnen. Das teilt die Stadt Wertingen mit. Der Unternehmer Ulrich Reitenberger will dort ein „modernes Fachwerkhaus“ errichten (wir berichteten). Von heute Montag, 21. Juni, bis einschließlich Freitag, 30. Juli, wird laut Stadtverwaltung die Durchfahrt der Engstelle ‚Thürheimer Tor‘ am Wertinger Marktplatz für den gesamten Verkehr gesperrt. Auch Fußgänger könnten die Baustelle nicht mehr passieren. Eine Fußgängerumleitung werde – wie schon bei der vergangenen Sperrung der Engstelle von Ende April bis Anfang Mai – über die Parkfläche am Thürheimer Tor und Kalteck möglich und ausgeschildert. Der Parkplatz selbst kann von Norden her (Bauerngasse, Ebersberg, Alemannenstraße) wie gewohnt angefahren werden. Die Bushaltestelle Marktplatz werde wie gewohnt angefahren. (pm, wz)