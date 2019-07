vor 18 Min.

Entdeckt Wertingen neue „Saiten“ an sich?

Der Förderverein des Gitarrenfestivals will junge Leute für das Instrument begeistern.

Von Marion Buk-Kluger

Zum 8. Mal wird vom 4. bis 6. Oktober das internationale Gitarrenfestival Wertingen über die Bühne gehen. Zum Auftakttag hat sich der Förderverein gerade für den Gitarrennachwuchs einen schulübergreifenden Aktionstag einfallen lassen. Gefördert vom „Kulturfonds Bayern“ kann das Saiteninstrument, im neuen und eigenständigen Projekt unter dem Titel „Wertingen entdeckt ganz neue Saiten“, auf vielfältige Weise kennengelernt werden. Für den Landtagsabgeordneten Georg Winter ist das internationale Gitarrenfestival in Wertingen ein „kulturelles Highlight“ in der Region und weit darüber hinaus. Mit den Jahren habe es sich zu einem kreativen Begegnungsort für Musiker und Musikliebhaber aus aller Welt entwickelt und zeige eindrucksvoll, dass Musik verbindet.

Aber nicht nur das: „Gerade im multimedialen, digitalen Zeitalter wollen wir die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche schaffen, analoge, wirkliche Musik zu erleben und deren professionelle Interpreten kennenzulernen“, sagen die Initiatoren des Fördervereins. Ein Instrument lernen, in einer Band spielen oder im Chor singen, das sei manchem Kind in der Region verwehrt.

Jeder, der will, soll Gitarre spielen können

Die soziale Schere ginge auch beim Thema Musik weit auseinander. „Je niedriger der Bildungsstatus und das Einkommen der Eltern, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ein junger Mensch Musik macht oder eben Gitarre spielen lernt. Dem wollen wir mit unserem neuen Projekt entgegenwirken.“ Damit niemand ausgeschlossen wird, werden außerdem Stipendien ausgelobt.

Und so wird am 4. Oktober erstmals das neue Projekt an allen Wertinger Schulen (Grund-, Mittel-, Real- und Montessorischule sowie Gymnasium) durchgeführt. Festivalleiter Johannes Tonio Kreusch und Doris Orsan, der finnische Shootingstar und Fingerstyle-Spezialist Petteri Sariola sowie der Österreicher Michael Langer gestalten sogenannte Gesprächskonzerte. In Workshops erfahren die jungen Teilnehmer zum 300. Geburtstag von Leopold Mozart (dem Vater von Wolfgang Amadeus Mozart) wissenswertes zum berühmten, in Augsburg geborenen Komponisten. Sie können ihren eigenen Körper zum Klangkörper werden lassen, zu Gitarrenmusik malen oder lernen den Werdegang von einem Stück Holz bis zur Gitarre.

Wer noch nie eine Gitarre im Arm gehalten hat, der bekommt am 4. Oktober die Gelegenheit dazu und wird mit einigen Tipps und Tricks vom Profi – in diesem Jahr vom argentinischen Gitarristen Elbio Mango und dem Deutschägypter Ahmed El-Salamouny – in der Lage sein, eigene Musik zu machen und Klanglandschaften aufzubauen.

Aufruf: Wer hat zu Hause eine Gitarre, die darauf wartet, endlich bespielt zu werden? Der Förderverein ruft die Bürger auf, ihre Gitarren für einen Tag zur Verfügung zu stellen. Kontakt: info@gitarrenfestivalwertingen.de oder Telefon 0176/62525843

