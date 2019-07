vor 5 Min.

Eppinger ist nun Ehrenmitglied

Bei der CSU-Senioren-Union

Bei der Bezirkshauptversammlung der CSU-Senioren-Union in Erkheim/Unterallgäu wurde das langjährige Bezirksvorstandsmitglied Hans Eppinger zum Ehrenmitglied ernannt. Eppinger wurde damit für seine Verdienste in der Seniorenpolitik und für die engagierte Arbeit im Bezirk Schwaben geehrt. Landesvorsitzender Thomas Goppel, Bezirksvorsitzender Winfried Mayer und Kreisvorsitzender Heribert Zengerle unterzeichneten die Urkunde. Der stellvertretende Kreisvorsitzende der Seniorenunion, Alfred Schneid, betonte in seiner Laudatio, dass Eppinger stets mit Leidenschaft und sozialer Gerechtigkeit seine Aufgabe eindrucksvoll erfüllt habe – als langjähriger Kommunalpolitiker im Landkreis und als Gemeinderat seiner Heimatgemeinde.

Zudem ist Eppinger Gründungsmitglied der Seniorenunion im Landkreis Dillingen und stellvertretender Kreisvorsitzender und seit 2016 auch Ehrenmitglied im Kreisverband. Neben seiner politischen Tätigkeit war er über ein Jahrzehnt Kirchenpfleger und erstellte im Auftrag der Ortsvereine zusammen mit einem Team die Ortschronik von Frauenstetten/Hinterried. (pm)

