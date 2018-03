vor 7 Min.

Er ist Fan des Gitarrenfestivals

Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier freut sich auf die sechste Auflage des Gitarrenfestivals in der Zusamstadt, das manchen Fan von weit her anlockt.

Bürgermeister Willy Lehmeier freut sich auf die sechste Auflage des Events in der Zusamstadt. Warum ihm das Instrument am Herzen liegt, und was den Veranstaltern heuer wichtig ist

Von Bärbel Schoen

Auf der vor kurzem zu Ende gegangenen Wirtschaftsmesse WIR in Dillingen hat die Stadt Wertingen tausende von Flyern verteilt. Flyer, die sich in Größe und Aufmachung nicht unterscheiden: Sie sind faltbar, vorne und hinten bedruckt, die Typografie identisch, genauso wie Bildsprache und Layout-Systematik. Ganz bewusst setzt Bürgermeister Willy Lehmeier auf dieses einheitliche Erscheinungsbild. Das schaffe einen hohen Wiedererkennungswert. In der Fachsprache heißt das „Corporate Identity“, und soll die Gesamtheit der Merkmale hervorheben, die ein Unternehmen oder eine Organisation – hier die Stadt – auszeichnen und von anderen unterscheidet.

Im vergangenen Jahr entstanden so die ersten in dieser Art gestalteten Flyer. Sie zeigen jeweils die Aktivitäten der Stadt: Museen, Kinderspielplätze, Wasserwerk, Städtle-Gutschein. Hinzu kam ein Überblick über die Geschichte der Stadt und über Bildungs- und Freizeitangebote mit der Sprechblase „Wertingen bietet mehr“.

Nun folgte ein weiterer Flyer mit dem internationalen Gitarrenfestival. Ein Festival, das vom 5. bis 7. Oktober nun schon zum siebten Mal im Herbst stattfindet. Weil dieser Event aus dem Kulturkalender der Stadt nicht mehr wegzudenken ist, greift Bürgermeister Willy Lehmeier dieses Mal gerne auch selbst in die Saiten der Gitarre, um damit auf das Highlight aufmerksam zu machen. Einige Griffe sind ihm noch heute geläufig: „Die habe ich mir in jungen Jahren selbst beigebracht“, erzählt er schmunzelnd von seinen mühevollen Versuchen, die Grundlagen des Gitarrenspiels zu erlernen.

Der neue Flyer bietet alle wichtigen Informationen zu Konzerten, Künstlern, Kurs-Angeboten und Sponsoren. Viele Fotos von Gitarrenstars und von vergangenen Festivals zieren die Innenseiten. Dazu gibt es einen Überblick über Ticketpreise und Konzertpässe. „Das Gitarrenfestival erfindet sich immer wieder neu“, freut sich Lehmeier über die Veränderungen. Dank der Sponsoren aus der heimischen Wirtschaft sei es gelungen, die Ticketpreise moderat zu halten und wieder Stipendien auszuloben.

Außerdem erhalten erstmals Kinder und Jugendliche freien Eintritt zu allen Konzerten. Damit will die Stadt die Jugend erreichen und für die Gitarrenmusik begeistern. Jung präsentiert sich auch die Homepage des Festivals – die Domain www.gitarrenfestivalwertingen.de hat die Stadt kürzlich erworben. Über einen Link der Stadt Wertingen gelangt man jetzt direkt auf die Gitarrenseite. Diese ist jetzt übrigens mit dem Hauptsponsor LEW sowie mit dem Kooperationspartner Wertinger Zeitung mit einem Klick verbunden.

Der Ticketvorverkauf ist gestartet: Eintrittskarten können ab sofort im Rathaus bei Barbara Feistle direkt erworben oder per online bestellt werden. Außerdem können Gitarrenfreunde im Wertinger Weltladen Konzertkarten kaufen. Wer einen Städtle-Gutschein ergattert hat, erhält beim Kauf eines zweiten Tickets zehn Euro Rabatt und eine kleine Überraschung für Gitarrenfans.