Er will das Schullandheim in die Zukunft führen

Der 63-jährige Franz Miller leitet seit kurzem die Geschäfte. Der Verwaltungsbeamte bringt genug Erfahrung mit, das Haus mit jährlich 16000 Übernachtungen und einem Umsatz von 650000 Euro professionell zu leiten.

Von Bärbel Schoen

Der Stabwechsel erfolgte schon vor einigen Wochen. Man ließ dem Neuen Zeit, sich in Ruhe in die Rolle des Geschäftsführers einzufinden. Franz Miller ist ein Wertinger „Gewächs“. Vor eineinhalb Jahren ist er in seine Heimatstadt zurückgekehrt und ins verwaiste Elternhaus gezogen. Im alten Freundeskreis hat er sich, wie er bei einem Gespräch mit unserer Zeitung erzählt, schnell wieder eingelebt und die Kontakte intensiviert. Diese führten letztendlich zu seinem neuen Job: ehrenamtlicher Geschäftsführer des Schullandheims in Bliensbach.

Im Liederkranz singt der Wertinger seit seiner Rückkehr mit Leidenschaft. Seite an Seite mit Verena Bürkner. Als sich beide eines Tages im Augsburger Landratsamt zufällig über den Weg liefen, passierte es. „Ich wusste gar nicht, dass Franz hier arbeitet“, berichtet Verena Bürkner und schmunzelt dabei. Seit 1996 ist die ehemalige Grundschulrektorin Vorsitzende des Trägervereins des Schullandheims. Der Zufall habe ihr in die Hand gespielt. „Wir waren gerade auf der Suche nach einem Nachfolger für Hubert Götz, der sich in den Ruhestand verabschiedete. Da kam Franz wie gerufen,“ so Bürkner weiter.

Franz miller leitet künftig das Bliensbacher Schullandheim

Die Anfrage, ob er für das Schullandheim arbeiten wolle, traf Franz Miller wie aus heiterem Himmel. Der Wertinger hatte sich eigentlich schon auf seine Pension gefreut. Am 30. September endet sein Arbeitsleben. „Ich hör mir das mal an“, dachte sich der Regierungsrat zunächst. Dann besuchte er eine Sitzung des Trägervereins, gewann Einblick in Zahlen und Fakten und ließ sich durch das Schullandheim führen. „Erstaunlich, was hier alles angeboten wird“, erzählt Miller von seinen Eindrücken, wie zum Beispiel über das Carbon-Labor. Durch die Zusammenarbeit mehrerer Institutionen aus Wirtschaft, Schule und Politik wurde es 2014 erbaut. Seither können Schüler hier die Eigenschaften von Faserverbandstoffen selbst erforschen und sogar Werkstücke aus Carbon- und Glasfaserstreifen herstellen.

Dass im Bliensbacher Haus regelmäßig Kurse für Schüler zur Demokratiebildung stattfinden, hat SPD-Mitglied Franz Miller naturgemäß besonders angesprochen. Vom breit gefächerten Bildungsangebot, von der hohen Qualität und vom guten Ruf der Küche konnte sich der neue Geschäftsführer in den vergangenen Wochen ebenfalls ein Bild machen. Es gibt Kooperationen mit Förstern, Landwirten, Museen sowie mit „clip“, einem heilpädagogischen Projekt mit Hoch- und Niedrigseilgarten, das von der benachbarten St. Gregor-Stiftung betrieben wird.

Nun sitzt Franz Miller zwischen Verena Bürkner und der Leiterin des Haues, Nicole Heindel, und freut sich über seine herzliche Aufnahme. Man sieht förmlich, wie Franz Miller die Ärmel hochkrempelt. Inzwischen kennt er allerdings auch die Schattenseiten und weiß um das bayernweite Sterben der Schullandheime. In Zusamzell wurde der Betrieb im Frühjahr eingestellt, das Haus in Thannhausen bereits 2018 verkauft. „Wir müssen den Mitgliederbestand erweitern“, betont Franz Miller. Wichtig sei ihm, dass sich mehr Menschen mit dem Schullandheim identifizieren. Für einen Euro im Monat könne jeder Mitglied werden.

Der 63-Jährige bringt viel Erfahrung mit

Außerdem sei der Trägerverein in der Region Wertingen ein wichtiger Arbeitgeber. Zehn Frauen und ein Mann managen das Schullandheim in Bliensbach. Nicole Heindel weiß noch wie es am Anfang war: „1983 arbeiteten wir zu viert, die Küche war an einen externen Dienstleister vergeben.“ Zu jener Zeit gab es viele bunte Abende, Lehrer und Kinder sangen, bastelten und wanderten in die Umgebung. „Das hat sich alles geändert“, bedauert Heindel. Verfügten früher die Kinder über viel freie Zeit, die sie für kreative Dinge nutzen konnten, seien sie heute mit Terminen „durchgetaktet“. Bunte Abende gibt es schon lange nicht mehr. In der Küche habe man sich auf Allergiker und Veganer einstellen müssen.

Als erstes wird sich Franz Miller die Homepage vorknöpfen: „Sie entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik.“ Mit einem zeitgemäßen Webdesign und einer schlüssigen Funktionalität will er künftig mehr Nutzer ansprechen. Buchungen übers Internet sollen vereinfacht werden.

Im nächsten Schritt will sich Miller den Finanzplan genauer unter die Lupe nehmen. Es geht um 650000 Euro Umsatz im Jahr. Die Miete an die katholische Waisenhausstiftung beläuft sich auf 72000 Euro, Werksverträge schlagen mit rund 20000 Euro zu Buche. Nach Abzug der Löhne, Reparaturkosten und Anschaffungen, bleibt kaum Geld für Reserven.

„Es ist ein Glücksfall für mich, dass ich für das Schullandheim tätig werden darf“, freut sich Franz Miller auf die neue Aufgabe und ergänzt: „Es lohnt sich.“

Zur Person: Franz Miller wurde am 13. September 1955 in Wertingen geboren. Er ist Diplom-Verwaltungswirt,

1977 fing er beim Landratsamt Augsburg als Sachbearbeiter an, wurde stellvertretender Fachbereichsleiter und Fachbereichsleiter in den Bereichen

Jagd-, Fischerei- und Forstrecht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung mit

Waffen- und Sprengstoffrecht, Ausländerrecht, Immissionsschutz.

2006 wurde Miller Mitglied und später zeitweise stellvertretender Vorsitzender des Bezirkspersonalrates bei der Regierung von Schwaben.

Früher war er in unterschiedlichen Funktionen bei der Katholischen Landjugendbewegung, der SPD, dem Bayewrischen Roten Kreuz und dem Arbeiter-Samariter-Bund aktiv. Er ist stellvertretender Vorsitzender beim Liederkranz Wertingen. Miller hat zwei Kinder und drei Enkel.

