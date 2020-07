vor 33 Min.

Er will kein „Auto vor Mensch“ in Wertingen mehr

Jens Baur trifft in Wertingen regelmäßig auf Alltagshürden – hier am Thürheimer Tor etwa fehlt ihm Platz, manchmal weichen Autos auch auf den Fußweg aus.

Plus Wertingen hat jetzt einen Referenten für Barrierefreiheit: Jens Baur, der selbst im Rollstuhl sitzt. Er wünscht sich nach der Diskussion um den autofreien Marktplatz einen großen Dialog über ein Verkehrskonzept.

Von Benjamin Reif

Seit Kurzem hat Wertingen einen Referenten für Barrierefreiheit. Jens Baur sitzt im Rollstuhl und hat selbst schon oft erlebt, dass die Verkehrssituation in der Wertinger Kernstadt problematisch ist. Jetzt schaltet sich Baur in seiner neuen Rolle in eine Diskussion ein, die seit der vergangenen Stadtratssitzung die Zusamstadt erfasst hat. Es geht um die Frage, ob der Marktplatz am Wochenende teilweise autofrei bleiben soll. Doch Baur geht diese Debatte nicht weit genug. Er will die Gunst der Stunde nutzen, um das Thema in seiner Gesamtheit zu besprechen. „Ich plädiere für einen weiterführenden Arbeitskreis ‚Verkehrskonzept Wertingen‘, um der sehr großen Herausforderung dieser Aufgabe gewachsen zu sein“, sagt Baur.

Der Vorstoß der Grünen, der auch ein altes Anliegen der Wertinger SPD aufgegriffen hat, sei grundsätzlich eine gute Sache. Schon in der jüngeren Stadtgeschichte habe eine Sperrung des Marktplatzes gut funktioniert, als dieser Ende der 90er-Jahre umgebaut worden sei. „Soweit ich mich erinnere, war der Marktplatz für den Durchgangsverkehr über einen längeren Zeitraum von 22 bis 5 Uhr beziehungsweise 6 Uhr täglich gesperrt. Die Sperrung wurde durch die Neugestaltung des Marktplatzes und der Hauptstraße aufgehoben“, sagt er.

Jens Baur: Wertingen ist vielerorts nicht barrierefrei

So viel zu diesem Thema. Doch in Wertingen fehlt es Baurs Meinung nach auch an barrierefreien Straßenübergängen. „Der Durchgang am Thürheimer Tor stellt Menschen mit Handicap durch die zurzeit vorhandene Straßengestaltung vor enorme Probleme“, sagt Baur, der bei der Kommunalwahl für die CSU kandidiert hat und ein Fahrradgeschäft betreibt. Auch die Übergänge an vielen Kreuzungen und Einmündungen seien aufgrund hoher Bordsteine Hindernisse für Menschen mit Behinderung.

Für Radfahrer sei die Kernstadt ebenfalls nicht gerade optimal konzipiert. Es fehle in allen Straßen in der Innenstadt an sicheren Fahrspuren für Radler. Durch das sehr hohe Verkehrsaufkommen in der Innenstadt mit laut Baur bis zu 15000 Fahrzeugen täglich unter der Woche und die „rücksichtslose Überschreitung“ der vorgegebenen Höchstgeschwindigkeit würden die Radfahrer häufig auf den Gehsteig ausweichen. Folglich würden die Fußgänger und alle Personen, die sich hier aufhalten, einer erhöhten Gefahr ausgesetzt.

Laut Vorgabe der Bayerischen Staatsregierung soll der Flächenverbrauch reduziert werden, das heißt, Verdichtung von Wohnraum in den Ortskernen führt zu weniger Flächen- und Landverbrauch, so Baur weiter. Damit einher gehe zwingend die Schaffung und Erhaltung der Wohn- und Aufenthaltsqualität in diesen Bereichen. Der „unsinnige Durchgangsverkehr“ mache diese kaputt und schädige die Geschäftslage.

Der Antrag der Grünen sei nicht mehr als ein erster Schritt

Außerdem müssten laut Baur die Bushaltestellen in der Innenstadt erhalten bleiben, um die Personen ins Zentrum zu befördern. Dies sei vor allem für ältere Menschen sowie Menschen mit Handicap enorm wichtig. „Wir brauchen eine Verkehrsberuhigung für die Anwohner, Besucher und die Geschäftswelt gleichermaßen“, glaubt der Referent für Barrierefreiheit.

Das Verkehrskonzept der SPD und der Antrag der Grünen auf Teilsperrung des Marktplatzes außerhalb der Geschäftszeiten als auch der Vorschlag von Johann Popp für eine zeitliche Erprobungsphase der Sperrung des Marktplatzes zwischen Samstag 14 Uhr bis Sonntag 24 Uhr und die Einführung eines Arbeitskreises Marktplatz seien nur ein kleiner Anfang. „Die ablehnende Haltung der Freien Wähler ist für mich nicht nachvollziehbar“, sagt Baur. Er findet, es sei an der Zeit, in die andere Richtung umzudenken und mittels eines breit aufgestellten Arbeitskreises eine Infrastruktur zu erdenken, die anhand der Leitlinie „Mensch vor Auto“ eine Lösung für die gesamte Innenstadt und die sich darin bewegenden Menschen zu entwerfen.

