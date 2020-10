00:32 Uhr

Ernst König bleibt Vorsitzender

Bei der Wertinger Reservistenkameradschaft gibt es eine Änderung im Vorstand

Ernst König steht für weitere vier Jahre an der Spitze der Wertinger Reservistenkameradschaft (RK). Als stellvertretender Vorsitzender wurde Florian Saule gewählt. Zusätzlich wurde Markus Binswanger als zweiter stellvertretender Vorsitzender in den Vorstand aufgenommen. Johann Meitinger stellte sich nach 35 Jahren als Kassierer nicht mehr zur Wahl. Sein Amt übernimmt Christian Schuster. Markus Conrad bleibt Schriftführer.

Vorsitzender Ernst König bedankte sich beim scheidenden Kassierer Johann Meitinger für seinen Einsatz. König erinnerte an die monatlich stattfindenden Vereinsabende, an denen Vorträge angesagt seien oder Ausbildung betrieben werde. Die Teilnahme an den Ausbildungstagen der Kreisgruppe Nordschwaben, sowie die Wettkämpfe auf Kreis- und Bezirksebene sind weitere Termine im Vereinsjahr. Den Ausbau der Kontakte zur 5. Kompanie des Informationstechnikbataillons 292, der Patenkompanie der Stadt Wertingen, hob er besonders hervor. Hier erinnerte König an die Gelöbnisfeier im Schlossgarten in Wertingen und den Tag der Bundeswehr im vergangenen Jahr in Dillingen. Der Marsch der Verbundenheit, dessen Teilstrecke von Dillingen über Wertingen, Laugna, Emersacker nach Welden von der RK Wertingen organisiert und geleitet wurde, war ebenfalls ein Highlight der abgelaufenen Amtsperiode.

Präsenz beim Volkstrauertag in Wertingen, Bliensbach, Gottmannshofen und Laugna, sowie bei der Soldatenwallfahrt in Gottmannshofen sind für den Verein selbstverständlich. Ausflüge, Wintermärsche, Radtouren, Gartenfeste und Weihnachtsfeiern sind weitere fest etablierte Programmpunkte. Die Corona-Pandemie brachte heuer die Aktivitäten des Vereins fast völlig zum Erliegen. Selbst der bekannte Eintopf beim Gartenfest musste heuer zum ersten Mal entfallen.

Als Revisoren wurden die Kameraden Ernst Saule, Ernst Wiedemann und als Stellvertreter Friedrich Schombacher und David Zick verpflichtet. Kreisdelegierte wurden Florian Saule, Christian Schuster, Markus Binswanger und Roland Meitinger.

In seiner Antrittsrede appellierte der Vorsitzende Ernst König an die Mitglieder, den Verein weiterhin tatkräftig zu unterstützen.

