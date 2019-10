vor 21 Min.

Erntedank am großen Riedkreuz bei Pfaffenhofen

Hunderte von Menschen folgen dem Aufruf der BBV-Ortsverbände im Unteren Zusamtal. Kinder machen in einem Streitgespräch die Bedeutung von Obst und Gemüse klar. Der Erlös aus dem Ernteverkauf kommt ebenfalls Kindern zugute.

Der Wettergott meinte es gut mit den Organisatoren des Bayerischen Bauernverbandes und den vielen Besuchern der traditionellen Erntedankfeier im Donauried. Die milden Temperaturen ließen den Andachtsplatz am großen Riedkreuz am Sonntag in bunten Herbstfarben leuchten. Ein mit über 20 verschiedenen Früchten beladener Erntewagen empfing die Gläubigen aus dem ganzen Landkreis, die vom Landfrauenchor des Bayerischen Bauernverbands Dillingen mit dem Lied „Nimm dir Zeit, werde still“ in die Erntedankfeier eingestimmt wurden. Obmann Michael Ried hieß die rund 300 Andachtsbesucher namens der Ortsbäuerinnen und Obmänner des unteren Zusamtals willkommen, darunter Bürgermeister Hans Kaltner, Markus Müller vom Bezirksverband Schwaben, Kreisbäuerin Annett Jung und Geschäftsführer Eugen Bayer vom BBV-Kreisverband Dillingen.

Riedpredikt in Buttenwiesen

Stadtpfarrer Daniel Ertl aus Höchstädt freute sich über die große Schar der Gläubigen und stellte das diesjährige Motto des Erntedanks „Salz der Erde“ in den Mittelpunkt seiner Riedpredigt. „Wir sind das Salz der Erde“, rief er den 300 Besuchern zu, die das Leben mit christlichen Werten würzten, aber auch mal „Salz in die Wunde streuen“, wenn etwas in unserer Gesellschaft im Argen liege. Er wünschte sich von der großen Schar der Riedanhänger und Naturliebhaber, die sich zur Riedandacht versammelt hatten, dass sie als bekennende Christen leben, Haltung zeigen und standhaft im Glauben bleiben.

Gespannt warteten die vielen Besucher anschließend auf das Erntedankspiel der Schülerinnen und Schüler der Freien Schule Lauterbach, das aus der Feder von Helmut Sauter stammt und von Angelika Gump-Kienmoser eingeübt wurde. Früchte aus Garten und Feld treffen sich zu einem friedlichen und fairen Wettstreit. Doch gleich zu Beginn machen sich Apfel und Birne gegenseitig die Früchtekrone streitig. Auch Zwetschge und Holunder rühmen ihre Vielseitigkeit für die schwäbische Küche. Bescheidener treten Hagebutte und Schlehe als Heckenfrüchte im Donauried auf, obwohl sie beide am meisten von allen Früchten Heilkräfte zu bieten haben, sei es als Saft, Tee oder auch als Lebenselixier.

300 Besucher kamen zum Riedkreuz bei Pfaffenhofen

Arg ins Hintertreffen gerät die Kartoffel, weil sie bis zur Ernte dem menschlichen Auge verborgen bleibt und keine bunten Farben sie in den Blickpunkt rücken. Sie weiß jedoch durch Lieblingsspeisen wie Pommes frites, Chips und Schweinebraten mit Kartoffelsalat zu überzeugen, sodass sie die Lacher auf ihrer Seite hat. Dass der Wettstreit friedlich endet, liegt am „Vater“ Herbst, der „dia Früchtla“ zum Schluss ermahnt: „Ihr alle, ob im Garta oder drunt’ im Riad, singt auf unsern Herrgott a Dankesliad.“

Diesem Aufruf kamen auch die 300 Besucher der Erntedankfeier nach. Noch einmal kräftig unterstützt vom Landfrauenchor, stimmten sie das Danklied „Großer Gott, wir loben dich“ an, ehe Franz-Josef Kienmoser sich bei allen bedankte, die an der traditionellen Erntedankfeier in freier Natur teilgenommen hatten. Mit dem irischen Segensgruß „Möge die Straße uns zusammenführen“ endete ein Loblied auf die reiche Natur im Donauried und den Zusammenhalt im ländlichen Raum. Viele nahmen noch Gemüse und Früchte vom reich beladenen Erntewagen mit nach Hause, denn mit den Spenden für die Erntegaben unterstützen die BBV-Ortsverbände des unteren Zusamtals den Bau und die Erweiterung einer Schule im westafrikanischen Burkina Faso, welche die Gemeinde Buttenwiesen mit der weltweiten Hilfsorganisation „Fly and Help“ in der Hauptstadt Quagadougou errichtet.

Ein kleiner Schritt für ein großes Projekt

Auch der Erlös der anschließenden Kaffeetafel im neu renovierten Zehntstadel kommt dieser Einrichtung zugute – ein kleiner Schritt für das Hilfsprojekt, jedoch ein großer für die Kinder in Burkina Faso, einen der ärmsten Staaten Afrikas. (mas)

