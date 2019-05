00:33 Uhr

Erste Hilfe am Kind

So reagieren Sie bei Notfällen richtig

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) veranstaltet am Samstag, 18. Mai, von 9 bis 17 Uhr in den Räumen in der Fritz-Sauter-Straße 10 in Wertingen einen „Erste-Hilfe-am-Kind-Kurs.

Wenn Kinder durch Unfälle oder Erkrankungen in Not geraten, sind Erwachsene oft verunsichert und befürchten dem kleinen Patienten durch falsches Handeln mehr zu schaden als zu helfen. Bei diesem Kurs des ASB wird die korrekte Erste Hilfe am Kind gelehrt. Außerdem wird den Teilnehmern vermittelt, wie Notfälle verhindert werden können.

Für Kurzentschlossene sind, wie der Arbeiter-Samariter-Bund mitteilt, am Samstag noch Plätze frei – und dies ohne eine vorherige Anmeldung. (wz)

