Es bleiben offene Fragen rund um die Laugna

Um das Flüsschen Laugna ist es nicht gut bestellt. Was ist zu tun?

Munter plätschert die Laugna zwischen Wertingen und Welden dahin, umgeben von Ackerland, Wiesen und Wäldern. – Wirklich munter? Der Schein trügt. Denn um die Flüsse und Flüsschen in Nordschwaben ist es nicht so gut bestellt. Beim Gewässermonitoring des Wasserwirtschaftsamtes tauchen in fast jedem Gewässer Schwachstellen auf – 97 Prozent entsprechen nicht den Wasserrahmenrichtlinien der EU, die es seit dem Jahr 2000 für den Gewässerschutz gibt. Das ist erschreckend, auch wenn die Experten des Wasserwirtschaftsamtes den Sachverhalt relativieren: Stimmt in der Wasseranalyse nur eine Biokomponente nicht, so kann diese das Gesamtergebnis drücken.

Mit dem Verstand eines Laien möchte meinen, dass es gerade in unserer hoch technisierten Gesellschaft möglich sein müsste, dass alle Komponenten in Ordnung sind. Sicher sind im Vergleich zu anderen Ländern unsere Flüsse sauber. Aber gerade unsere hoch technisierte Gesellschaft scheint der Grund dafür zu sein, dass die Wasserwerte in Flüsschen wie der Laugna nicht stimmen.

Es ist zu großen Teilen die intensive, industrielle Landwirtschaft – ja, leider wieder einmal – die unter anderem für die schlechten Werte sorgt. „Die Düngung ist ein Problem“, sagt der Experte des Wasserwirtschaftsamtes, Experte einer staatlichen Behörde, die das Wasserhaushaltsgesetz überwacht, das der Gesetzgebung des Bundes entspringt. Wenn also eine staatliche Behörde Mängel feststellt, warum ist es dann im Gegenzug nicht möglich, diesen Mängeln in der staatlich gelenkten Landwirtschaft Herr zu werden? Düngeverordnungen schreiben vor, wie mit Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln umgegangen werden soll. Warum landet dann dennoch ein Zuviel dieser Substrate in den Flüssen?

Die Laugna plätschert friedlich dahin – auch das Leben, das durch das ausgelaufene Sickerwasser einer Biogasanlage in Teilen des Flüsschens zerstört wurde, wird sich mit der Zeit wieder ansiedeln. Die Frage aber, warum 97 Prozent unserer Gewässer in Nordschwaben nicht einfach generell sauber sein können, ist damit noch lange nicht beantwortet.

