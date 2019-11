17:59 Uhr

Es gibt jetzt mehr Platz im Regenbogen-Haus in Lauterbach

Ein schönes Bild in den Abendstunden: Der neue Anbau am Kindergarten Lauterbach, der sich in der Bauweise dem Altbau angleicht.

Der Anbau am Kindergarten Lauterbach ist fertig und die Gemeinde Buttenwiesen hat damit ein Problem weniger. Bei der Eröffnung gibt es viel Lob für das gelungene Werk. Aber am Rande auch ein bisschen Kritik.

Von Hertha Stauch

Es ist noch nicht lange her, da drückten sich die Buben und Mädchen im Kindergarten „Regenbogen“ die Nasen an den Fensterscheiben platt. Denn jeden Tag erlebten sie ein besonderes Schauspiel. Bagger und große Laster fuhren im Hinterhof auf, und die Bauarbeiter schwitzen in der Hitze des Sommers – ein spannendes Spektakel, das sich da vor den Augen der Kleinen abspielte. Jetzt ist das Schauspiel vorbei und die Kinder und Erzieherinnen genießen bereits das Leben in den neuen Räumen des Kindergarten-Anbaus.

Anbau in Lauterbach dringend notwendig

Der Anbau war dringend notwendig geworden, nachdem das Leben im Regenbogenhaus, in dem heute 140 Kinder untergebracht sind, eng wurde. 110 Kinder besuchen den Kindergarten, weitere 40 Kinder die Krippe des ASB, die im oberen Stockwerk des Hauses untergebracht ist. Im vergangenen Jahr richtete die Gemeinde eine Notgruppe im Turnraum ein, um Platz für steigenden Bedarf zu schaffen. Es mangelte auch an Funktionsräumen, wie sie heute in modernen Kindergärten Standard sind. So musste das Mittagessen im Foyer eingenommen werden, es gab keine Therapieräume für Inklusionskinder und keinen Schlafraum.

So nahm die Gemeinde 2017 die Planungen für einen Anbau am bestehenden Haus auf – im September letzten Jahres erfolgte schon der erste Spatenstich. In nur 14 Monaten Bauzeit entstand der Anbau im Hinterhof, der sich in schwäbischer Bauweise dem Altbau angleicht. Im Anbau entstand ein geräumiger Mehrzweckraum und ein zusätzlicher Gruppenraum, dem sich eine Küche anschließt, die einer Gastro-Küche gleicht. Kindergartenleiterin Helga Neumair ist froh über diese Lösung: „Wir müssen hier jeden Tag viele Kinder verköstigen“, berichtet sie. Das Essen wird derzeit noch angeliefert, muss aber auf Temperatur gehalten werden, wofür es spezielle Schränke gibt. Es könne sein, dass irgendwann einmal die Speisen hier frisch zubereitet werden – auch für diesen Fall ist die Küche ausgestattet.

Warme Brotzeit zur Eröffnung

Am Donnerstagabend dampfte es noch nach Kindergartenschluss aus der Küche – die Gäste der Eröffnungsfeier durften sich über eine warme Brotzeit freuen. Bürgermeister Hans Kaltner hatte die am Bau beteiligten Planer, Firmen und Handwerker eingeladen, das gelungene Werk ein bisschen zu feiern und sich bei dieser Gelegenheit bei allen zu bedanken, allen voran bei Architekt Hans-Günther Zimmermann, der schon den Altbau im Jahr 1990 konzipiert hatte. Kaltner äußerte sich rundum zufrieden über den Ablauf der Bauarbeiten und freute sich, dass auch viele heimische Firmen unter den Beschäftigten waren.

Der Bürgermeister zeigte sich auch froh, dass die Gemeinde nun über genügend Kindergartenplätze verfüge: „Im Vergleich mit den großen Ballungszentren können wir uns glücklich schätzen, dass es für alle Kinder einen Platz gibt – und das zu tragbaren Konditionen,“ zog Kaltner Vergleiche. 1,47 Millionen Euro hat der Anbau gekostet – etwas mehr als ursprünglich angesetzt, da die Preise in kurzer Zeit überproportional angestiegen sind. Dennoch hätten viele Firmen zu tragbaren Konditionen gearbeitet, erklärte Kaltner. Ein absoluter Gewinn für den Kindergarten sei die Verbesserung der Verkehrssituation rund um das Regenbogenhaus – ein Umstand, den auch Kindergartenleiterin Neumair als besonder gut empfindet. Denn bei 140 Kindern gebe es viele An- und Abfahrten zum und vom Haus. So wurde die Zufahrt verbessert und vorne an der Staatsstraße eine Querungshilfe für Fußgänger gebaut, die den Kindergarten nun über einen Gehweg erreichen. Entlang des Weges gibt es jetzt Parkplätze für die Eltern, die ihre Kinder bringen und abholen. Das Erzieherpersonal stellt seine Autos in weiterer Entfernung auf einem geschotterten Platz ab.

Auch Kritikpunkte bei aller Freude

Trotz aller Freude über das gelungene Werk, gab es auch Kritikpunkte, die Bürgermeister Kaltner ansprach. So seien die Brandschutzvorgaben inzwischen völlig überzogen – „ich würde mir wünschen, dass das wieder auf ein normales Maß zurück geht,“ sagte Kaltner. So musste im Kindergarten ein Fluchtweg verlegt werden, weil eine Tür ins Freie eine Schwelle von sechs Zentimetern Höhe aufwies. Dies sei nicht mehr nachvollziehbar, meinte Kaltner. Er hätte sich auch gewünscht, dass es höhere Zuschüsse gibt. Kindergartenbauten werden pro Kindergartenplatz bezuschusst. Darin sind aber Besonderheiten wie Funktionsräume nicht enthalten. Die Gemeinden müssten für diese selbst aufkommen. Das sei nicht einzusehen, denn der Staat fordere von den Gemeinden und Kindergärten ja, dass sie besondere Leistungen erbringen. Kaltner: „Das mit den Zuschüssen hört sich immer so viel an. In Wirklichkeit aber ist es gar nicht so viel.“

Im Falle Lauterbach gibt es bisher Zuschusszusagen in Höhe von 540000 Euro.

