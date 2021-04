Es ist „viel zu früh“

Umweltliste will Konkreteres

In den vergangenen Wochen konnten viele Argumente für oder gegen die Planungen eines neuen Ärztehauses auf dem Krankenhausgelände gehört und gelesen werden. Am 25. April entscheiden nun die Wertinger Bürgerinnen und Bürger, ob mit den Planungen begonnen werden kann oder das Projekt an diesem Standort gestoppt wird. Für das Stadtratsmitglied Tobias Kolb der Kommunalen Umweltliste (KUL) kommt der Bürgerentscheid viel zu früh, wie er in einer Pressemitteilung schreibt. Seiner Meinung nach würden noch keine konkreten Planungen vorliegen, weder zur Höhe des Gebäudes noch zu Vormietrechten und Mitsprachemöglichkeiten der Stadt. Das Bürgerbegehren nehme der Stadt die Möglichkeit, mit dem Investor ein zukunftsträchtiges und für alle Seiten passendes Konzept zu entwickeln. Ein Ärztehaus am Krankenhaus würde in sehr weite Ferne rücken.

Für Kolb stellt sich die Frage, was die Alternative wäre. Er erklärt: „Es ist bekannt, dass der Investor, die Ulrich Reitenberger Bau GmbH, bereits vor den jetzigen Ideen am Ebersberg ein Ärztehaus in der Dillinger Straße geplant hatte. Sollten die Wertinger in der Mehrheit also für das Bürgerbegehren und gegen das Ratsbegehren stimmen, so ist es vorstellbar, dass ein Ärztehaus in der Dillinger Straße entsteht.“

Eines der Hauptargumente gegen den Standort am Ebersberg sei laut Kolb die zunehmende Verkehrsbelastung. Diese Mehrbelastung würde ebenfalls in der Dillinger Straße entstehen – hier allerdings ohne jede Möglichkeit der Entlastung. Während sich am Ebersberg durch die geplante Anbindung an die nördliche Entlastungsstraße die Verkehrssituation entspannen könnte, sei das für den Innenstadtbereich nicht möglich. Die ohnehin angespannte Verkehrslage würde sich weiter verschärfen, so Kolb. Er hofft darauf, dass nach dem Bürgerentscheid die Planung und Absprache zwischen dem Investor Reitenberger und der Stadt begonnen werden kann. Er ist überzeugt, dass „die Chancen, die sich durch das Ärztehaus direkt neben dem Krankenhaus ergeben, ganz klar die möglichen Risiken überwiegen“. Das Ziel für alle müsse sein, das Krankenhaus als Haus der Grund- und Regelversorgung zu erhalten. (pm)