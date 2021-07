Über Kinder lernen

Wertinger Landwirtschaftsamt informiert

Für Eltern stellt sich die Frage, wie eine altersgerechte Ernährung aussieht und wie sie in das tägliche Familienessen mit eingeplant werden kann. Im Juli finden drei Präsenzveranstaltungen im Rahmen des Programm Junge Eltern/Familie mit Kindern von null bis drei Jahren vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Wertingen statt. Die Hauswirtschaftsmeisterin Barbara Gerstmayr bietet zwei Praxiskurse zur Ernährung von Kindern an. Beim Workshop Kleinkindernährung am Mittwoch, 7. Juli, von 9.30 bis 11.30 Uhr im Pfarrheim in Wittislingen geht es um die Kinder im zweiten Lebensjahr und eine schmackhafte, altersgemäße Ernährung. Beim Thema „Zeit für Brei“ am 15. Juli von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr geht es um die Einführung der Beikost bei Babys.

„Spiel, Spaß und Bewegung im ersten Lebensjahr“ ist ein gemeinsamer Termin von Eltern mit Babys bis zu einem Jahr. Die Erzieherin und Pekip-Übungsleiterin Jelena Herzog erklärt den Eltern hier, wie die verschiedenen Bewegungen des Babys aktiviert werden können und gibt praxisnahe Anregungen zur Umsetzung in den Alltag. Der Kurs findet von 13.30 bis 15 Uhr im Turnraum des Kinderhauses St. Martin in Lauingen statt.

Anmelden können sich Teilnehmer und Teilnehmerinnen unter www.weiterbildung.bayern.de (filtern nach „Ernährung und Bewegung“ und Amt in Wertingen). Die Kurse sind kostenfrei und können ab sechs Teilnehmern durchgeführt werden. Weitere Informationen – auch zu den Corona-Auflagen – erhalten Teilnehmer nach der Anmeldung. (pm)