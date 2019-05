21.05.2019

Essensspaß für Kleinkinder

Praxiskurs für altersgerechte Ernährung

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Wertingen veranstaltet am 6. Juni von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Schulküche der Mittelschule Gundelfingen, Schlachteggstraße 2, einen Praxiskurs mit dem Titel „Essensspaß für Kleinkinder“. Die Teilnehmer erfahren, wie eine altersgerechte Ernährung ab dem 2. Lebensjahr aussieht und gelingt. Denn: Gemeinsam essen macht nicht nur satt und zufrieden, es stärkt auch den Familiensinn. In der anschließenden praktischen Einheit lernen sie, wie ein ausgewogener Speiseplan in den Alltag integriert werden kann und der ganzen Familie schmeckt. Zehn Teilnehmer sind möglich.

Der gleiche Kurs findet auch am 24. Juli im Pfarrheim Wittislingen, Ulrichstraße 19, zur selben Uhrzeit statt.

Informationen und Anmeldungshinweise unter www.aelf-wt.bayern.de/ernaehrung. Die Anmeldung erfolgt bis 3. Juni unter www.weiterbildung.bayern.de. (pm)

