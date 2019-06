vor 7 Min.

Fahrbahn bei Hausen wird erneuert

Die Straße nach Hennhofen wird drei Wochen lang tagsüber gesperrt .

Eine weitere Sperrung steht ab Montag Autofahrern in der Region Wertingen bevor. Zu der kommenden Sperrung der Ortsdurchfahrt Lauterbach vom 17. Juni an (wir berichteten) kommt eine weitere nahe des Villenbacher Ortsteils Hausen. Die Fahrbahndecke der Staatsstraße 2027 zwischen der Einmündung der Staatsstraße 2032, Abzweig Fultenbach, und Villenbach weist größere Schadstellen auf. Das Staatliche Bauamt Krumbach saniert deswegen die Fahrbahn. Hierfür muss die Straße auswärts von Hausen Richtung Hennhofen für den Verkehr gesperrt werden.

Die Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke beginnen am kommenden Montag, den 17. Juni, und werden voraussichtlich bis Anfang Juli andauern, wie ein Sprecher des Staatlichen Bauamtes Krumbach mitteilt. Die Vollsperrung der Staatsstraße erfolge jedoch nur tagsüber während den Instandsetzungsarbeiten – abends könne die Strecke stets befahren werden. Dadurch können die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich gehalten werden, so der Sprecher des Bauamtes weiter.

Abends wird die Sperrung bei Villenbach aufgehoben

Während der Vollsperrung wird der Verkehr in Fahrtrichtung Wertingen über Fultenbach, Ellerbach und Holzheim auf der Staatsstraße 2032, anschließend über Eppisburg und Binswangen auf der Staatsstraße 2028 umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Zusmarshausen wird ab Zusamaltheim über Bocksber, Emersacker und Welden geführt.

Das Staatliche Bauamt bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die mit der Fahrbahninstandsetzung verbundenen Umwegigkeiten, und um Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen. (pm, br)

