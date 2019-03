14.03.2019

Fairer Handel Thema in Mittelschule

In der Aula informiert Karte über die Herkunft der Ware

Seit Anfang des Schuljahres befasst sich die Arbeitsgruppe „Go fresh - sei fair“ mit der Förderlehrerin Luise Zellmer und der Religionslehrerin Martina Baur an der Wertinger Mittelschule wieder mit dem Thema „Fairer Handel“. Jeden Dienstagnachmittag nutzen die Schüler dafür eineinhalb Stunden, um dieses „faire“ Wirtschaften noch intensiver kennenzulernen. Inzwischen hängt in der Aula der Schule eine „Fair-Waren-Karte“.

Für den Adventsmarkt 2018 hatten die Schüler fleißig gebastelt, um Einnahmen für die Patenschule der Fairen Stadt Wertingen in Indien zu unterstützen. Natürlich gab es beim AG-Stand auch Waren aus dem Weltladen und Fairtrade-Schokolanen zum Verkauf. Nach den Ferien stand dann auch gleich ein Besuch im Weltladen an.

Es war spannend nachzuforschen, woher die Waren kommen. Damit auch andere Mitschüler von diesem Wissen profitieren könnten, war die Idee geboren, in einer Weltkarte diese Orte gut sichtbar festzuhalten. Schnell war eine alte Karte im Archiv gefunden.

Auch wenn Grenzziehungen in einigen Gegenden dieser Welt nicht mehr ganz so stimmten, wurde die Karte zu einer „Fair-Waren-Karte“ umfunktioniert. Seitdem gibt sie in der Aula den anderen Schülern gute Auskunft über die Herkunft der verschiedenen Waren, die es auch im Wertinger Weltladen zu kaufen gibt. (steg)

