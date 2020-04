vor 18 Min.

Faires Frühstück „dahoim“

Wertinger Weltladen ruft zu Aktion auf

Nicht im Wertinger Weltladen, sondern „dahoim“ sind alle Bürger eingeladen, sich am fairen Frühstücksbrunch des Wertinger Weltladens zu beteiligen, wie es in einer Pressemitteilung des Weltladens heißt. Bio, regional und fair, das geht auch daheim.

Anlässlich des „europäischen Weltladentages“ am Samstag, 9. Mai, beteiligt sich der Verein „Solidarität für Eine Welt“ wieder mit einem fairen Frühstück an den Aktionen zum Fairen Handel.

Die Veranstalter bitten alle, die mitmachen, ein Foto von ihrem fairen Frühstück zu machen, und an folgende Adresse zu mailen: info@einewelt-wertingen.de. „Aus den Fotos machen wir eine Collage für das Schaufenster des Weltladens. Das eine oder andere würden wir auch auf unsere Website stellen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Rezepte gibt es ebenfalls auf der Webseite des Weltladens unter www.einewelt-wertingen.de. Zutaten können bei rechtzeitiger Anmeldung auch geliefert werden. (pm) (Archivbild: Feneberg)

Alle sind dazu eingeladen, mit einer Spende die Patenschule in Nordwest-Indien zu unterstützen. Da dieses Mal keine Körbchen aufgestellt werden können, bitte die Spende überweisen an: Solidarität für Eine Welt, IBAN: DE23 7206 2152 0104 1560 80 Wer eine Spendenquittung (ab 30 Euro) erhalten möchte, bitte Name und Adresse nicht vergessen. Darunter gilt auch der Kontoauszug.