31.10.2019

Familienmusik Servi kommt

Ein besonderes Gastspiel im Landgasthof Stark

Ein Gastspiel der besonderen Art erwartet am Sonntag, 3. November, alle Freunde und Liebhaber gepflegter und gekonnter Volksmusik: Ab 17 Uhr musiziert im Landgasthof Stark in Gottmannshofen die Familienmusik Servi. Bekannt ist die Gruppe aus zahlreichen Sendungen in Rundfunk und Fernsehen, darunter den „Wirtshausmusikanten beim Hirzinger“. Für ihren Auftritt haben sie ein kurzweiliges und humorvolles Programm vorbereitet, in dem sich traditionelle und neue Weisen mit frechen Couplets, herzhaften Wirtshausliedern und witzigen Kabarett-Einlagen abwechseln.

Sobald Johannes, Leonhard, Klaus und Gertraud Bühnenbretter unter ihren Füßen haben, sind sie nicht zu bremsen und zünden ein mitreißendes musikalisches Feuerwerk, unverwechselbar nach Servi-Art. Die Familie entwickelt gemeinsam auf einer Vielzahl von Instrumenten wie Steirischer Harmonika, Flügelhorn, Basstrompete, Hackbrett, Hölzernes Glachter, Harfe, Kontrabass, Maultrommel und Gitarre ebenso erstaunliche wie wohltuende Klänge, zu denen sich mitunter wahrhaft sehenswerte artistische Einlagen gesellen. (pm)

werden unter Telefon 08272/2214 (Landgasthof Stark) entgegengenommen.

