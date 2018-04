00:35 Uhr

Feeling und Gänsehaut

Die Blaskapelle Unterthürheim begeisterte ihr Publikum mit einer Vielfalt an internationaler Musik.

Die Blaskapelle Unterthürheim begeistert ihr Publikum mit einer Vielfalt an internationaler Musik

Bei ihrem Frühlingskonzert begrüßten die Musiker des Musikvereins Unterthürheim in der Turnhalle in Pfaffenhofen das Publikum mit dem Marsch „The Flag of Fidelity“ von Bertrand Moren. Bei der „Ouvertüre für Harmoniemusik“ zeigte das gesamte Holzregister – Klarinetten, Flöten, Oboe und Saxofon – sein Können.

Gekonnt führte Rainer Hornig als Moderator durchs Konzert. Mit dem „Concierto De Aranjuez“, einem Solo für vier Trompeten, entführten die Musiker das Publikum nach Spanien. Katharina und Thomas Briegel, Martin Miller jun. und Alexander Stütz zauberten mit schnellen Rhyhtmen und eindrucksvollem Trompetenspiel den Zuhörern eine Gänsehaut. Und auch „Profondo Rosso“, die Titelmelodie des Films „Die Farbe des Todes“, erzeugte mit schaurigen Gedanken und Melodien Gänsehaut. Bevor das Publikum in eine Pause entlassen wurde, verzauberten die Musiker unter der Leitung von Herbert Hornig die Zuhörer mit leichten und fröhlichen Melodien des „Bayou Breakdown“.

Mit dem Marsch von 1914-1915 „An der Rawka“ von Ernst Stieberitz eröffnete das Orchester die zweite Hälfte des Konzerts. Beim Teufelstanz „Danse Diabolique“ zeigte das Holz, welch schnelle Finger es hat. Das Jazzstück „La Fiesta“ von Chick Corea brachte die Gäste nach Südamerika – bekannte Jazzmelodien und ein Solo der Querflöte von Barbara Mayr. Mit „Rhaspody in Blue“ und einer virtuosen Soloklarinette, gespielt von Franziska Mayr, beendete die Kapelle ihr Konzert.

Der Applaus wollte nicht abreißen, und so spielten die Unterthürheimer eine Zugabe. Mit dem Solostück „What a wonderful world“ mit Saxofonistin Katrin Stalla und mit dem Marsch „Gruß an Oberbayern“ entließen sie die Gäste in den Abend. (pm)

Themen Folgen