Feiern nach der Arbeit in Wertingen

Die Zeiten des Lockdowns sind nun auch im Waldgasthof Bergfried in Wertingen vorbei. Inhaber Stefan Krebs öffnet am Freitag seinen Biergarten.

Plus Aus dem „Volksfest to go“ wird die „After-Work-Party“. Und auch der Bergfried-Biergarten ist ab Freitag geöffnet

Von Marion Buk-Kluger und Berthold Veh

Volksfestwirt Werner Schmid zeigt sich in Zeiten der Corona-Krise weiterhin kreativ. „Nach dem Erfolg unseres Volksfestes to go werden wir unseren Kunden gerade in dieser Zeit auch weiterhin etwas Besonderes anbieten“, verspricht der Unternehmer aus Wortelstetten.

Bei schönem Wetter auch im Außenbereich

Und so hat er sich nach dem Ende seines „Volksfeschds zum Midnehma“ nun die „After-Work-Party“ – auf gut schwäbisch „Feira noch dr’ Arbad“ – überlegt. Dafür verwandelt sich die Filiale im Pavillon in der Gottmannshofer Straße in Wertingen immer freitags, zunächst von 17 bis 22 Uhr, bei schönem Wetter auch der Außenbereich, in eine Lounge zum Erholen nach der Arbeitswoche.

„Natürlich werden auch hier die geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen eingehalten“, betont Schmid, der neben Spareribs, Burgern und einer Schnitzelparade auch Cocktails anbieten wird. „Unsere Barmädels werden hier bekannte Drinks mixen und zudem Gin Tonic-Varianten bereit halten.“ Ein DJ sorgt außerdem mit Lounge Musik für das passende Ambiente.

Im Bergfried-Biergarten geht es auch am Freitag los

Auch der Inhaber des Waldgasthofs Bergfried, Stefan Krebs, wagt am heutigen Freitag nach dem Lockdown den Neubeginn. Den Innenbereich seines Restaurants hält Krebs zwar noch geschlossen, er startet nun aber auf dem Judenberg seinen Biergarten. „Wir öffnen am Freitag ab 17 Uhr bei schönem Wetter den Biergarten“, kündigt Krebs an. Und für morgen scheinen die Wetterprognosen günstig. Die Meteorologen stellen Sonnenschein und Temperaturen bis 24 Grad in Aussicht. Der Inhaber des Waldgasthofs Bergfried ist optimistisch. „Wir probieren es jetzt mit dem Biergarten aus und schauen, wie es am Wochenende läuft“, teilt der Bergfried-Chef mit. Bis 22 Uhr kann die Freiluftatmosphäre in den Biergärten genossen werden.

