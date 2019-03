vor 60 Min.

Feuerwehr stolz auf die Jugendarbeit

Die Hirschbacher haben keine Nachwuchsprobleme

Von Konrad Friedrich

Josef Deisenhofer bleibt Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Hirschbach. Er wurde bei den Neuwahlen während der Jahresversammlung in seinem Amt bestätigt. Zudem wurden auf der Versammlung Mitglieder geehrt. Voller Stolz ist die Feuerwehr auf den Erfolg in der Jugendarbeit.

Der Vorsitzende rief in seinem Bericht die Aktivitäten, die vom Maibaumaufstellen über Teilnahme an kirchlichen Feiern bis zum Dorffest gingen, nochmals ins Gedächtnis. Heuer nimmt die Hirschbacher Wehr auch am Wertinger Stadtfest teil.

Bei der Fahnenabordnung gab es einen Wechsel. Als Fähnrich fungiert Lukas Wörle; seine Begleiter sind Florian Gutmair, Benedikt Deisenhofer und Mike Buchele.

Wie Kommandant Peter Kratzer erklärte, gehören der Wehr 35 Aktive, davon 28 Männer und sieben Frauen, an. Sie übten an 19 Abenden und wurden zu sieben Einsätzen gerufen. Der größte Einsatz war der Großbrand bei Holzbau-Glass in Pfaffenhofen. Während der Brandschutzwoche wurde die Wehr Hirschbach zu einer Einsatzübung nach Possenried auf den Plattenberg alarmiert. Im Rahmen der freiwilligen Vereinstätigkeit wurden sechs Einsätze zur Verkehrssicherung beim Bittgang, an Fronleichnam und bei sonstigen Veranstaltungen geleistet. Bei der Leistungsprüfung legten zwei Gruppen die Prüfung ab. Es wurden neunmal die Stufe eins (Bronze), zweimal die Stufe drei (Gold) und zweimal die Stufe fünf (Gold-rot) abgelegt. Dank sagte der Kommandant an die Stadtfeuerwehr Wertingen, die ihn bei der Einrichtung der Alarmierungsapp voll unterstützt habe. Angeschafft wurden drei Schutzanzüge, sechs neue Feuerwehrleinen und je ein Druckbegrenzungsventil und ein Hydroschild. Peter Kratzer dankte vor allem Jugendwartin Stephie Karger für ihren Einsatz bei der Jugendarbeit in der Feuerwehr Hirschbach. Die Hirschbacher Jugendarbeit trägt Früchte. Elf Jugendliche stehen nun in den Diensten der Feuerwehr. Sie bestanden den Jugendleistungstest in Wertingen mit Bravour und legten die Jugendleistungsprüfung ab. Drei Mädchen wurden in die aktive Wehr übernommen. Zurzeit besteht die Jugendgruppe aus fünf Jungen und drei Mädchen.

Kassierer Xaver Rieger gab einen Überschuss in der Kasse bekannt. Erstmals verfügt der Verein über ein fünfstelliges Plus.

Bei den Neuwahlen gab es eine kleine Änderung des zweiten Vorstandspostens. Das Ergebnis: Erster Vorsitzender Josef Deisenhofer; Zweiter Vorsitzender Johannes Hillenbrand, Kassierer Xaver Rieger, Schriftführer Christian Leix. Zu Beisitzern wurden Michael Wenger und Agnes Wörle gewählt.

Kreisbrandmeister Max Müller ehrte die zwei aktiven Feuerwehrmänner Wolfgang Kempter und Johannes Hillenbrand für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit dem Feuerwehrehrenkreuz des Freistaates Bayern in Silber und Urkunde.

Zweiter Bürgermeister Johann Bröll dankte der Hirschbacher Feuerwehr unter anderem für ihre Jugendarbeit.

