19.09.2019

Feuerwehren informieren über ihre Arbeit

Vorführungen in Osterbuch und Wertingen

Die schwäbischen Feuerwehren präsentieren sich beim schwabenweiten Feuerwehrtag am kommenden Sonntag, 22. September. In Wertingen findet von 13 bis 18 Uhr ein „Tag der offenen Tür“ am Feuerwehrgerätehaus in der Dillinger Straße statt. Neben einer Vorstellung der Fahrzeuge und der Ausrüstung in typischen Einsatz-Situationen kann auch das Feuerwehrgerätehaus besichtigt werden. Ferner gibt es eine Feuerlöschervorführung und ein umfangreiches Mitmachprogramm für Kinder.

„Reinschauen bei der Feuerwehr“ heißt es auch in Osterbuch. Von 14 Uhr bis 17 Uhr können Besucher hinter die Kulissen der Feuerwehr blicken. Fahrzeuge und Ausrüstung werden erklärt. Kinder können im Spritzparcour ausprobieren, wie es sich anfühlt, ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau zu sein. (fk)

Themen Folgen