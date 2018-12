vor 58 Min.

Feuerwehren rücken in Binswangen an

Feueralarm: Im Stadel eines Anwesens in der Höchstädter Straße in Binswangen brannte ein Rasenmäher (Symbolfoto).

Feuerwehrsirenen waren am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr in Wertingen zu hören. In Binswangen brannte es.

Die Feuerwehren aus Wertingen, Binswangen und Kicklingen sind am Freitagnachmittag ausgerückt. Gegen 14 Uhr waren die Feuerwehrsirenen losgegangen. Der Grund: Im Stadel eines Anwesens in der Höchstädter Straße in Binswangen hatte ein Rasenmäher Feuer gefangen. Wie Polizeihauptkommissar Erwin Kalkbrenner von der Polizeistation Wertingen unserer Zeitung sagte, könnten Zündeleien eines Jugendlichen den Brand ausgelöst haben. Zu einem Schaden an der Scheune kam es aber nicht, teilte Kalkbrenner mit. Die Floriansjünger hatten den Brand gleich gelöscht. Zur Höhe des Schadens gab es am Freitagnachmittag noch keine Angaben. (bv)

