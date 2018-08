vor 36 Min.

Fitnesstrainer mit Hang zu Cremetorten

Benjamin Bütow (37) aus Stadtbergen bäckt in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne. Im Café Contur in Buttenwiesen bäckt er aber nicht Kuchen, sondern arbeitet er als gelernter Systemgastronom. Dieses Jahr nimmt er an der fünften Staffel der Backshow „Das große Backen“ von Sat. 1 teil.

Benjamin Bütow arbeitet im Buttenwiesener Café Contur und ist mit dabei beim Backwettbewerb im Fernsehen.

Von Louisa Müller

Seit sechs Jahren sucht Sat.1 schon in der Sendung „Das große Backen“, die sich auf ihrer Webseite als „größte Backshow der Welt“ betitelt, Deutschlands besten Hobbybäcker. Genauso lange beschäftigt sich auch Benjamin Bütow damit. Er ist ausgebildeter Fachmann für Systemgastronomie, arneitet als Küchenleitung beim Café Contur in Buttenwiesen und beschäftigt sich als Hobbybäcker intensiv mit allerlei aufwendigen Torten, Kuchen und Crèmes. Jetzt nimmt der 37-jährige an der sechsten Staffel der Backshow teil.

„Ich verfolge die Sendung schon seit ihrem Beginn, genau wie meine Freunde und Familie. Teilnehmen wollte ich eigentlich schon länger, dieses Jahr habe ich mich zum ersten Mal getraut, mich zu bewerben. Und ich wurde tatsächlich eingeladen“, freut sich Bütow, der in Stadtbergen lebt.

Das Backen interessiert ihn schon immer. „Als Kind habe ich, wie fast jeder, natürlich immer mit meiner Oma Plätzchen gebacken. Das hat mir so gut gefallen, dass ich mich langsam auch an klassische Blechkuchen gewagt habe.“ Sein Interesse wurde immer größer – und so wagte er sich langsam auch an komplizierte Crèmes und Torten. „Für mich war das einfach eine neue Herausforderung, vor die ich mich stellen wollte. Es war die richtige Entscheidung“, erzählt er.

Am Besten gefällt es ihm, die Torten zu dekorieren. „Es ist ein tolles Gefühl, die Kuchen mit Marzipan immer noch weiter zu schmücken und schöner zu machen.“ Eine bestimmte Lieblingstorte hat er übrigens nicht: „Ich mag eigentlich jeden Geschmack, aber ich muss zugeben, ich habe schon eine gewisse Vorliebe für Schokolade.“

Je nachdem welche Trends es gerade gibt, backt er manche Torten häufiger als andere. Gerade sind zum Beispiel sogenannte „Naked Cakes“ (deutsch: Nackter Kuchen) sehr beliebt. „Das sind mehrstöckige Torten, die keine Glasur haben. So kann man die verschiedenen Schichten der Kuchen von außen noch gut erkennen – so als wären sie nackt eben“, sagt der Gastronom.

Auch „Drip Cakes“ (Deutsch: Tropfkuchen) sind zurzeit sehr gefragt. „Bei diesen Torten tropft das Frosting am Kuchenrand herunter – wie flüssige Schokolade.“ So entsteht eine außergewöhnliche, nostalgische Optik. Die Kuchen sind besonders bei Hochzeiten beliebt. „Auch das ist etwas, was ich am Backen so toll finde und warum ich es jedem empfehlen würde. Es gibt immer neue Trends, immer andere Designs. Man lernt einfach nie aus, und es ist nie das gleiche. Deshalb wird es auch nie langweilig“, sagt Bütow.

Es gibt keine einzelne Torte, auf die er besonders stolz ist. „Für mich ist jede neue Kreation etwas besonderes. Neulich durfte ich eine dreistöckige Hochzeitstorte backen, so etwas ist natürlich besonders toll“, erzählt der Küchenleiter.

Wenn der Stadtbergener nicht damit beschäftigt ist, Torten zu backen, macht er am liebsten Sport, etwa sechsmal pro Woche. „Ich mache ein Studium zum Fitnesstrainer und Ernährungsberater und gebe auch eigene Fitnesskurse.“ Er selbst ist schon seit der Eröffnung der Filliale in Buttenwiesen vor etwa vier Jahren im Café Contur beschäftigt.

Über die Show „Das Große Backen“ darf Bütow momentan noch nicht viel sagen. „Das meiste ist noch geheim – die Folgen wurden schließlich auch noch nicht ausgestrahlt. Ich kann nur sagen, dass wir am Anfang zehn Kandidaten waren“, erzählt der Hobbybäcker lachend.

Die Backshow wird seit 2013 auf Sat.1 ausgestrahlt und ist die deutsche Variante von bekannten Sendungen wie „The Great British Bake Off“ in Großbritannien und der Netflix-Serie „Das Gelbe vom Ei“. Mit mehreren Aufgaben müssen sich die Teilnehmer vor einer Jury um Profi-Konditor Christian Hümbke und Deutschlands erfolgreichster Tortendekoratorin Betty Schliepharke-Burchart.

Die fünfte Staffel der Show, an der Benjamin Bütow teilnimmt, ist ab Sonntag, 9. September, wöchentlich um 17.50 Uhr auf Sat. 1 zu sehen. Es wird insgesamt acht Folgen geben.

Dann wird sich zeigen, ob der Stadtbergener Hobbybäcker als diesjähriger Gewinner seine Lieblingsrezepte in einem Backbuch veröffentlichen und 10000 Euro mit nach Hause nehmen darf.

