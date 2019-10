18:21 Uhr

Fliegenpilze im eigenen Garten in Gottmannshofen

Gleich mehrere Fliegenpilze entdeckte Wolfram Stadler dieser Tage in seinem eigenen Garten, was den Hobbypilzesammler sehr erstaunte.

Für Hobbysammler Wolfram Stadler eine Augenweide. Pilze für den Kochtopf fand der 75-Jährige heuer ausschließlich im Wald. Vor einigen Jahren war das allerdings anders.

Von Birgit Alexandra Hassan

Fliegenpilze in seinem Garten – Wolfram Stadler staunt. „Üblicherweise wachsen die nur im Wald“, weiß der 75-jährige Rentner aus Gottmannshofen. Doch nicht nur ein einzelner der typisch roten Pilze mit seinen weißen Punkten leuchtet derzeit unter seiner Hecke hervor. Stadler ist es ein Rätsel, wie sie dort rein gekommen sind.

Als Kind durch die Wälder gestreift

Schon als Kind streifte Wolfram Stadler mit seinem Vater durch die Wälder auf der Suche nach Pilzen. Später schloss er sich verschiedenen Heimatvertriebenen an. „Die haben sich damals am besten mit Pilzen ausgekannt“, erinnert er sich. Ob damals oder heute: „Ich sammle nur, was ich wirklich kenne.“ Steinpilze, Braunkappen, Goldröhrlinge und Pfifferlinge gehören zu seinen Favoriten. Wobei die Pfifferlinge ihm die letzten 20 Jahre verborgen blieben. Für Stadler scheinen diese fast ausgerottet. Dafür tauchten in seinem Garten vor einigen Jahren andere genussvolle Pilze auf: ein ganzer „Hexenring“ an Birkenpilzen. Stadler hatte im Jahr davor eine alte Birke gefällt. Ein Jahr später schossen die Pilze aus dem Boden. Stadler freut sich noch heute bei der Erinnerung daran.

Generell weiß der Gottmannshofener, dass es eher ungewöhnlich ist, Speisepilze im eigenen Garten zu finden. „Im Herbst wachsen hier generell viele Pilze, doch die meisten davon sind giftig beziehungsweise ungenießbar.“ So entdeckte Stadler kürzlich auch vor dem Wertinger Amtsgerichtsgebäude ein ganzes Meer an weißen Pilzen. Auf den ersten Blick erinnerten sie ihn an Wiesenchampignons. Doch bereits der zweite Blick auf die schneeweißen Lamellen der Unterseite machte ihm klar, dass es sich um einen anderen Pilz handeln muss.

Pilze dürfen im Garten in Gottmannshofen stehen bleiben

Die Hauptsaison für Hobbypilzesammler, weiß Stadler, ist für dieses Jahr ohnehin längst vorbei. Mitte August hatte er dieses Jahr viele Steinpilze gefunden, später im September dann die Braunkappen – beide dank der Kochkünste seiner Ehefrau Albertine genussvoll verzehrt. Im Wald führen ihn oftmals giftige Sorten zu den schmackhaften Pilzen.

In seinem Garten haben die leuchtenden Fliegenpilze bisher allerdings keine Konkurrenz bekommen. Nichtsdestotrotz dürfen sie stehen bleiben, bis sie von selbst umkippen. Das kann – je nach Witterung – ganz schnell gehen.

