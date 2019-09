00:32 Uhr

Französische Wochen im Filmtheater

Ein Beitrag des Kinos zum Wertinger Partnerschaftsjubiläum

Das Filmtheater Wertingen veranstaltet anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Wertingen und Fère-en-Tardenois ein französisches Film-Festival. Zwei Wochen lang – vom 12. bis 24. September – werden ausschließlich französische Filme im Filmtheater gespielt. Zusammen mit der Vorsitzenden des Städtepartnerschaftsvereins, Hannelore Sutter, wird ein französischer Abend geplant.

Filmtheater-Chefin Priska Färber kann noch keine genauen Beginnzeiten für die Filme nennen, gibt aber schon mal die Filme bekannt, die in diesem Zeitraum laufen:

„So, wie Du mich willst“ – die Geschichte der attraktiven Literaturdozentin Claire, die als alleinerziehende Mutter in einer schwierigen Beziehung mit ihrem jüngeren Liebhaber Ludo steckt. Um ihn auszuspionieren, legt sich Claire ein falsches Facebook-Profil an und wird zu Clara, einer hübschen 24-Jährigen...

„Ein leichtes Mädchen“: Naïma ist gerade 16 geworden und muss sich in diesem Sommer entscheiden, was sie aus ihrem Leben machen will. Doch dann taucht ihre 22-jährige Cousine Sofia auf.

„Mein Leben mit Amanda“ Sommer in Paris. David, 24 Jahre alt, führt ein unbekümmertes Single-Leben, das er sich mit verschiedenen Jobs finanziert. Gelegentlich schaut er auf einen Sprung bei seiner Schwester und ihrer kleinen Tochter Amanda vorbei. (pm)

