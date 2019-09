00:33 Uhr

Französisches Filmfestival in Wertingen

Ausgewählte Filme wie das kontroverse Drama „Ein leichtes Mädchen“ werden gezeigt

Das Wertinger Filmtheater veranstaltet von Donnerstag, 12. September, bis Dienstag, 24. September ein französisches Filmfestival mit fünf ausgewählten französischen Filmen in Wertingen. Zwei davon sind Bundesstart, die am 12. September in Deutschland starten.

Das sind „Mein Leben mit Amanda“ – das Drama hat beste Kritiken erhalten. „Ein leichtes Mädchen“, bei der eine sorglose junge Frau ihre jüngere Cousine bedenkenlos überall hin mitnimmt, hat ebenfalls am 12. September Bundesstart. Der Film wurde bereits bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt und begeisterte dort das Publikum. Laut Kinoinhaberin Prisca Färber hat er auch „wunderschöne Landschaftsaufnahmen von Südfrankreich.“

Außerdem werden bei dem Filmfestival die Komödie „Verliebt in meine Frau“, der anrührende Film „Das zweite Leben des Monsieur Alain“ sowie das Drama „So wie du mich willst“ mit Juliette Binoche gezeigt.

Letzteren Film sehen sich auch die Mitglieder des französischen Partnerschaftsvereins an: Sie feiern ihren 30. Jahrestag mit dem hervorragenden Film im Wertinger Kino (siehe Meldung rechts). In bewegten Bildern lässt sich das Nachbarland natürlich besonders schön betrachten. Kinobetreiberin Prisca Färber meint: „Das Filmfestival passt wunderbar ins Programm.“

Die genauen Filmbeschreibungen sind im Internet unter filmtheater-wertingen.de/kino/programm zu finden. (pm)

Themen Folgen