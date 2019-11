vor 36 Min.

Franzosen kommen zu St. Martin

Partnerschaftsverein feiert Martinsumzug und Patrozinium mit

Der Städtepartnerschaftsverein Wertingen-Fère-en-Tardenois hat zusammen mit dem Wertinger Pfarrgemeinderat Mitglieder der französischen Pfarrgemeinde und deren Priester nach Wertingen eingeladen. Gemeinsam wollen sie in der Zusamstadt am kommenden Samstag, 9. November, das Martinsfest feiern. Insgesamt zehn Mitglieder des französischen Partnerschaftsvereins werden am Martinsumzug und an einer Kirchenführung mit Cornelius Brandelik teilnehmen. Des Weiteren werden die französischen Freunde den Patroziniumgottesdienst am Sonntag, 10. November, mitgestalten.

Bei einem gemeinsamen Imbiss anschließend im neu gestalteten Pfarrheim können Gespräche geführt und Gedanken ausgetauscht werden.

Für den Sonntagnachmittag ist eine Führung durch die Martinskirche in Pfaffenhofen vorgesehen. Abschließend werden die Gäste von ihren Gastgebern ins Lehrerkonzert der Musikschule Wertingen begleitet. Die Einladung erfolgte von Heike Mayr-Hof und Karolina Wörle. Die Rückfahrt ist für Montagfrüh vorgesehen. (pm)

