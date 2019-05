00:33 Uhr

Frauen tauschen Erfahrungen und Visionen aus

Erika Demharter hat in der Zusamstadt das neue weibliche Netzwerk „E.V.A.“ gegründet

Von Marion Buk-Kluger

„Wenn Du schnell gehen willst, geh alleine – wenn Du weit gehen willst, geh mit anderen.“ Ganz nach diesem afrikanischen Sprichwort und dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker!“ hat jetzt Erika Demharter in Wertingen das „Frauennetzwerk“ E.V.A ins Leben gerufen. Das steht für „Erfahrung, Vision, Austausch“. Sie will Frauen Mut machen, über den Tellerrand hinaus zu schauen und ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen.

„E.V.A richtet sich an Unternehmerinnen, freiberuflich Selbstständige, Gründerinnen, Frauen von Unternehmern, Frauen in Führungspositionen und an alle, die besondere Fähigkeiten oder Hobbys beruflich nutzen wollen“, erzählt die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin, die viele Jahre als Sekretärin in der IHK Augsburg gearbeitet hat und sich dann erfolgreich in einer Männerdomäne durchsetzte. „Ich weiß also, wie es ist, sich in einer Branche einzuarbeiten, die einem völlig fremd ist. Zu der Zeit gab es kaum Autoverkäuferinnen, es war eine echte Herausforderung. Mit viel Fleiß und Einsatz konnte ich mir einen tollen Kundenstamm aufbauen, der einige Jahre später sogar mit mir in ein anderes Autohaus gewechselt ist und mir für sehr lange Zeit ein gutes Auskommen gesichert hat.“ Vor neun Jahren wagte sich Erika Demharter dann in ein neues Unternehmen im Beauty- und Wellnessbereich. „Wer den Mut hat, Dinge zu verändern und Neues anzunehmen, für den ergeben sich immer neue Chancen, und zwar in jedem Alter, das habe ich in meinem Leben gelernt“, diese Erkenntnisse will sie mit anderen teilen und so entstand der Gedanke, das Netzwerk für Unternehmerinnen mit Weitblick zu gründen.

Durch Generationenwechsel, Zuzug oder Neugründung seien die Bindungen zur Geschäftswelt oftmals nicht mehr so persönlich wie früher. „Ich mag den Kontakt mit Menschen und weiß daher aber, wie wichtig persönliche Kontakte und Empfehlungen sind.“ Von allen Befragten wurde ihre Idee begeistert aufgenommen. Bereits zweimal trafen sich interessierte Frauen jeden Alters, aus den unterschiedlichsten Branchen und ohne Konkurrenzdenken. „Wir wollen die Kompetenz, die Vielfalt und das Engagement aller Unternehmerinnen sichtbar machen, die selbstständig oder in ihren Unternehmen tätig sind, und das nicht nur auf Wertingen begrenzt. Bei unseren monatlichen Treffen haben alle die Gelegenheit, von erfolgreichen Frauen zu lernen, gemeinsam neue Ideen zu entwickeln, interessante Kooperationen zu schließen und Kontakte zu vertiefen.“

Gründerinnen bietet E.V.A zudem eine Plattform, ihre Aktivitäten zu präsentieren. Foto: Englisch

