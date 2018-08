22.08.2018

Frauenbund macht Klima zum Thema

Verantwortung für nächste Generationen

Die Singgruppe Heischniggl aus Violau gestaltete den Gottesdienst anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Katholischen Frauenbundes Lauterbrunn. Ortspfarrer Dr. Joachim Seiler erinnerte in seiner Ansprache an die Entstehung, Bedeutung und Aktivitäten der Frauengruppe. Das Motto der Gruppe lautet „Wir Klimamacher – Verantwortung für kommende Generationen“. Im Anschluss an den Jubiläumsgottesdienst luden die Damen vom Frauenbund am Dorfbrunnen zu einem Imbiss ein. Dazu unterhielt die Singgruppe mit historischen Liedern, denn die Gründung des Chores fand zum Anlass des historischen Festes vor über 30 Jahren in Zusmarshausen statt. (fmi)

Wer diese Singgruppe „Heischniggl“ für eine Taufe, Hochzeit, Kommunion, Geburtstag oder Ähnliches engagieren möchte, kann sich bei Brigitte Lüdke aus Neumünster informieren.

