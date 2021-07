Aufatmen beim Tennis-Club Frauenstetten

Plus Der ersten Herrenmannschaft des TC Frauenstetten gelingt nach guter Leistung der erste Saisonerfolg. Die Spieler scheinen jetzt in der Punktrunde angekommen zu sein.

Man kann es kaum glauben. Bei der Fußball- EM geht es bereits in den Endspurt. Allerdings ohne Deutschland. Und die Punktspielrunde des Bayerischen Tennisverbandes ist großteils auch schon zur Hälfte gespielt. Drei der vier Mannschaften des TC Frauenstetten waren bei idealem Tenniswetter das vergangene Wochenende am Start.