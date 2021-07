Endlich wieder „Gärtle-Gugga“ in Frauenstetten

Nach dem Corona-Lockdown startet der Frauenstettener Verein voller Elan in neue Zeiten. Das jüngste Hochwasser machte auch den Blumen zu schaffen.

Der Obst- und Gartenbauverein Frauenstetten feiert sein 40-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hätte es zumindest eine Jubiläums-Versammlung mit Blumen-Tombola geben sollen, berichtet die Vorsitzende Verena Beese. Wegen Corona konnte solch ein Treffen aber nicht stattfinden.

Für Mitglieder gab es einen herzlichen Frühlingsgruß

Den Termin nahmen die Mitglieder des Vorstands zum Anlass, allen Vereinsmitgliedern „Danke“ für die jahre- und jahrzehntelange Treue zu sagen und einen herzlichen Frühlingsgruß zu schicken, mit dem Versprechen, sobald es die Pandemie erlaube, eine Versammlung und das beliebte „Gärtle-Gugga“ zu veranstalten. Jetzt war es so weit: Die Jahresversammlung am vergangenen Wochenende war auch der Auftakt zum Rundgang durch insgesamt sieben Privatgärten. Los ging es am Hof der Familie Dickenherr, dort bewunderten die Mitglieder den herrlichen Blumengarten direkt an der Hauptstraße.

Eine neue Schriftführerin und eine neue Beisitzerin

Neuwahlen wurden ebenfalls abgehalten. Die Schriftführerin wollte ihr Amt schon im vergangenen Jahr niederlegen. Nach den erfolgten Neuwahlen wurden Viktoria Dickenherr sowie Erika Rieg als neue Schriftführerin und Beisitzerin im Vorstand willkommen geheißen.

Nach dem Rückblick auf das lebhafte Gartenjahr 2019 und das ruhige Jahr 2020 dankte Beese auch ihren Vorstandskolleginnen und -kollegen sowie allen Helfern des Gartenbauvereins für ihren unermüdlichen Einsatz: Sei es an der Lärmschutzwand zwischen Frauenstetten und Hinterried, die von den Gartlern gepflegt wird, oder an der „Bachbrücke“ und der Verkehrsinsel, wenn man in das schmucke Dorf hineinfährt.

Das Hochwasser hat auch den Blumen zu schaffen gemacht

„Die Kistle haben aber sehr gelitten, das Hochwasser hat den Helfern vor Ort und den Blumen zu schaffen gemacht“, sagt Gerlinde Haas, die allabendlich die Blumen am Ortseingang gießt und zusammen mit Maria Dickenherr pflegt. „Aber so hoffen wir, dass es im nächsten Jahr umso schöner blüht“, wirft Verena Beese einen Blick voraus, „und dass wir wieder mehr tun dürfen.“

Vor allem auf das Weinfest am Kirchweihsamstag, das unter dem Motto „Frankreich“ abgehalten werden soll, hoffen viele. „Ob es heuer schon klappt, wissen wir nicht …“ Im Anschluss machten sich die etwa dreißig Teilnehmer der Versammlung auf, um die weiteren sechs Privatgärten, die an diesem Sonntag einen Blick hinter die Gartentür gewährten, zu besichtigen. (pm)