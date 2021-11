Frauenstetten

16:00 Uhr

Er radelt „schon immer“ von Frauenstetten nach Mertingen zur Arbeit

Während Jürgen Rest täglich mit einem seiner beiden ganz gewöhnlichen Trekking-Fahrräder (hinten) zur Arbeit radelt, macht er sich in seiner Freizeit gerne mit einem der beiden professionellen Rennräder (vorne) auf den Weg.

Plus Diese knapp 30 Kilometer reichen Jürgen Rest aus Frauenstetten oft gar nicht aus. Seine Liebe zum Fahrrad geht auf Erzählungen in der Grundschule zurück. Mittlerweile besitzt der 57-Jährige auch zwei ganz besondere Rennräder

Von Birgit Alexandra Hassan

Drei, vier Jahre gab es in seinem Leben, da schwang er sich täglich aufs Moped oder Motorrad – Ausnahmen in der Jugend. Drei, vier Tage gibt es heutzutage im Jahresverlauf, da nimmt der 57-Jährige das Auto seiner Frau. Ausnahmen in absolut stürmischen und eisigen Zeiten. Ansonsten sieht man Jürgen Rest radeln, täglich zu seiner Arbeit, zum Einkaufen, Wertstoffe entsorgen, Natur und Ruhe genießen. Und das seit seiner Kindheit.

