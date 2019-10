vor 8 Min.

Frauenstetten bekommt einen würdigen Platz für Urnen

Ein Bereich für Stelen und Bodengräber wird auf dem Friedhof eingerichtet. Und im neuen Gewerbegebiet kann’s jetzt losgehen

Von Dominik Bunk

Viele Menschen wollen heute keine klassische Bestattung mehr. Sie bevorzugen es, in einer Urne bestattet zu werden, erklärte Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner bei der Bürgerversammlung in Frauenstetten. Auch einige Anwesende stimmten ihm zu, weil die Gräber für die Hinterbliebenen zum einen weniger Geld kosten, zudem werden sie oft mit einer Platte versiegelt und benötigen damit keine großartige Pflege. Da die Gräber flächenmäßig weitaus kleiner ausfallen als ein typisches Familiengrab mit ungefähr vier Quadratmetern, lassen sich auch weitaus mehr Urnengräber an einem platzbegrenzten Ort anlegen.

So ist auch für den am Berg gelegenen Frauenstettener Friedhof eine solche Urnenanlage geplant, auf der freien Fläche zwischen dem Leichenschauhaus und den traditionellen Gräbern. Sie soll „ein intimer Ort, an dem Urnenbestattungen stattfinden können“ werden, wie Bürgermeister Hans Kaltner erklärte. Realisiert soll das Ganze mit im Zentrum auf Pflastersteinen platzierten Urnenstelen werden. Um diesen gepflasterten Bereich herum sind dann die Bodengräber geplant, welche mit einheitlichen Platten abgedeckt werden sollen. Damit der Platz nicht karg wirkt, sollen zudem Pflanzen, beispielsweise Buchsbüsche, eingesetzt werden.

Für Trauernde und andere Friedhofsbesucher soll zudem eine Sitzbank aufgestellt werden. Das Vorhaben kam bei den anwesenden Frauenstettenern im Bürgerhaus gut an.

In eben diesem Bürgerhaus haben die Ortsbewohner zudem mit bis jetzt rund 670 ehrenamtlichen Stunden eine Gasheizung fertiggestellt. Auch die sanitären Anlagen des Gemeinschaftsgebäudes sollen noch in Angriff genommen werden. Für alle, die mitgearbeitet haben, wurde deshalb ein Helferfest angekündigt.

Auch die Ortsfeuerwehr hat Grund zu feiern, denn zu ihrem Fuhrpark wird sich demnächst ein LF 10 Allzweckfahrzeug gesellen. Dieses wird die Gemeinde rund 330000 Euro kosten, jedoch wurden Zuschüsse in Höhe von 72500 Euro dafür bewilligt. Auch die neue Straßenlaterne vor dem Feuerwehrhaus ist nun in Betrieb, wie auch die Radwegbeleuchtung von Vorderried nach Frauenstetten.

Die Bauschuttdeponie am Weg Richtung Wortelstetten soll rekultiviert werden. Momentan mussten Grünabfälle bis zur Grünsammelstelle nach Wertingen gefahren werden, diese sollen jedoch nach dem Ankauf zusätzlicher Fläche auch wieder in Frauenstetten abgegeben werden können. Das rund 0,6 Hektar umfassende Gewerbegebiet am Mühlanger ist nun verfügbar und wird zum Kauf angeboten.

Themen folgen