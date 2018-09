vor 52 Min.

Freibadsaison endet zum Schulbeginn

In Lauterbach und Wertingen geht es in die Winterpause

Lauterbach/Wertingen Nach einer erfolgreichen Badesaison 2018, mit rund 24000 Badegästen, schließt das Lauterbacher Freibad zum 12. September. Bevor es in die Winterpause geht, kann am ersten Schultag ein letztes Mal geplanscht werden. Für das zahlreiche Kommen bedankt sich das Freibad-Team Lauterbach recht herzlich. Im Wertinger Freibad hingegen haben Baderatten am Sonntag, 9. September, zum letzten Mal die Möglichkeit, schwimmen zu gehen.

Themen Folgen