Freie Wähler: Ärztehaus am Krankenhaus ist kein "Trostpflaster"

FW-Kreistagsfraktion verweist auf Neubau einer Krankenpflegeschule, die sonst keinen Sinn mache.

Am 25. April steht der Bürgerentscheid zum geplanten Ärztehaus-Turm an. In der Diskussion rund um das Für und Wider meldet sich nun die Kreistagsfraktion der Freien Wähler zu Wort. In einer Pressemitteilung erklären die Verantwortlichen: „Selbstverständlich bleibt das Wertinger Krankenhaus als Haus der Grundversorgung mit den Fachgebieten Chirurgie, Innere Medizin und Anästhesie erhalten.

Der Schwerpunkt Orthopädie in Kooperation mit niedergelassenen Praxen wird auch in Zukunft eine tragende Säule für die Wertinger Klinik sein.“ Diese Sätze stehen laut Auskunft der FW-Kreistagsfraktion im Wortlaut im Weihnachtsbrief des Landrats Leo Schrell vom Dezember 2020 an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreiskliniken gGmbH. „Diese von jeglichen ‚Zweideutigkeiten‘ freie Formulierung sollte genügend Antwort auf die Sorge des Wertinger CSU-Ortsverbands um die künftige Rechtsnatur des Wertinger Krankenhauses sein“, so die Feien Wähler.

Wohnortnahe medizinische Versorgung sei unverzichtbar

Diese erklären außerdem: „Soweit in der gleichen Pressemitteilung des Wertinger CSU-Ortsverbands unter anderem die ‚Verantwortlichen im Kreistag‘ zu einer eindeutigen Erklärung für den Status des Wertinger Hauses aufgefordert werden und diese ‚Verantwortlichen‘ nach demokratischem Verständnis neben dem Landrat 60 gleichberechtigte Kreisrätinnen und Kreisräte sind – von denen 19 der CSU selbst angehören – soll an dieser Stelle eine klare Aussage für die Kreistagsfraktion der Freien Wähler“ getroffen werden.

In der Haushaltsrede 2021 des Fraktionsvorsitzenden, die zu Protokoll gegeben wurde, finde sich die klare Aussage: „Uns allen hat diese Pandemie vor allem eine Erkenntnis gebracht: Eine wohnortnahe medizinische Versorgung und diese ambulant wie stationär ist unverzichtbar. Nie waren unsere Kreiskrankenhäuser so wichtig wie heute und nie war deren kommunale Trägerschaft so wichtig wie heute.“

Laut FW bedeutet dies zusammengefasst: „Ein klares Ja von Landrat und Kreistagsfraktion der Freien Wähler zum Erhalt des Wertinger Hauses als Haus der Grund- und Regelversorgung und dies in kommunaler Trägerschaft. Was sollte sonst auch der Neubau einer neuen Krankenpflegeschule neben einem „nur“ Ambulanzzentrum?“

Die Betroffenen können sich im Prozess einbringen

Das vorliegende Strukturkonzept der Geschäftsführung der gGmbH sehe als Ergänzung zum bestehenden Krankenhaus neben der Errichtung einer geriatrischen Abteilung auch ein Ärztehaus mit weiteren medizinischen Einrichtungen und Wohnungen vor, so die Erklärung der FW-Kreistagsfraktion. Dies nicht als Ersatz oder „Trostpflaster“, sondern vielmehr zur Stärkung und zum Fortbestand des Krankenhausstandorts Wertingen.

Zur umfassenden Prüfung der Machbarkeit eines derartigen Vorhabens nach städtebaulicher Verträglichkeit, verkehrlichen Auswirkungen und Zulässigkeit der vorgesehenen Nutzungen auch im Hinblick auf Schutzwürdigkeit von Nachbarschaft und Krankenhaus selbst habe der Gesetzgeber das Instrument des Bebauungsplans geschaffen. Im Bebauungsplanverfahren seien Bürgerbeteiligungen und Beteiligungen von Fachbehörden als Träger Öffentlicher Belange vorgeschrieben, um in einem Abwägungsprozess zu einem ausgewogenen Ergebnis zu finden, so die Freien Wähler.

Im Bürgerentscheid dagegen würden alle diese in einer fachlichen und rechtlichen Auseinandersetzung zu prüfenden Facetten eines Vorhabens ohne weitere inhaltliche Prüfungen „auf Null gesetzt“. Die FW-Fraktion fragt deshalb: „Ist dies im Interesse des Fortbestands des Wertinger Krankenhauses wirklich der richtige Weg?“ (pm)

