00:34 Uhr

Freunde des Krankenhauses stehen gut da

Alfred Schneid verlässt den Vorstand nach 14 Jahren

Mit 1119 Mitgliedern sind die Freunde des Krankenhauses etwa genauso stark aufgestellt wie bei ihrer Gründung. Information, Mitgliederwerbung und der Erhalt des Kreiskrankenhauses Wertingen stehen ganz oben auf der Agenda. So waren die Beteiligung auf der WERTA im Gesundheitszelt, der Besuch der Klassen in der Krankenpflegeschule und die Beteiligung am Tag der offenen Tür publikumswirksam und erfolgreich. Für die gute Zusammenarbeit dankte Vorstand Willy Lehmeier der Geschäftsleitung Uli Prillinger und Barbara Jahn-Hofmann.

Vorsitzender Lehmeier sprach die Investitionen im Jahr 2018 an. So wurde für die Abteilung Anästhesie ein portables Ultraschallsystem beschaffen. Ebenso erhält die Krankenpflegeschule zwei Beamer, eine mobile Moderationswand und ein Flipchart. In Summe sollen rund 31000 Euro dem Krankenhaus zur Verfügung gestellt werden.

Alfred Schneid kündigte nach 14 Jahren seine Tätigkeit auf. Zum neuen Schriftführer wurde Fabian Braun gewählt. In den Beirat wurde Hans-Josef Berchtold neu aufgenommen. Hartmut Hippich, seit Februar 2018 Pflegedirektor der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen, sprach ebenfalls noch. Sein Vortrag bezog sich auf das neue Pflegeberufe-Gesetz. Pflegeausbildung soll dabei attraktiver und die Ausbildung einheitlicher werden. Die neuen Ausbildungsgänge starten im Jahr 2020. (pm)

