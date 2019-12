vor 60 Min.

Fridays for Future bekommt Hilfe beim Bäume pflanzen

Emam Ali und Smilla Orb lassen sich den Spaß an der anstrengenden Arbeit nicht nehmen. Die Montessori-Schüler pflanzen Rotbuchen, Wildkirschen und Esskastanien.

Gemeinsam mit Experten der Forstbetriebsgemeinschaft bringen sie 1100 Setzlinge in den Boden.

Von Benjamin Reif

Einst war das Areal, auf dem sich am Donnerstag rund 30 engagierte Schüler zum Pflanzen von Baumsetzlingen trafen, ein Stück Fichtenwald. Doch der Borkenkäfer hat die Bäume kaputtgemacht. Da freut es Marc Koch vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, dass die Jugendlichen mit anpacken wollen, um den Wald fit für die Zukunft zu machen.

Fichten werden auf dem Waldstück in der Nähe von Possenried nicht mehr angepflanzt. „Man weiß, dass die mit dem Klimawandel nicht klarkommen werden“, sagt Koch. Deshalb wird ein Mix aus hauptsächlich Rotbuchen, aber auch einigen Wildkirschen und Esskastanien angepflanzt. Die Maßnahme ist von den Jugendlichen vor allem als Maßnahme gegen den Klimawandel angedacht – Bäume sind natürliche Filteranlagen für die Treibhausgase, die den Klimawandel anfachen.

Hilfe für "Fridays for Future" von der Forstbetriebsgemeinschaft

Unterstützung bekommen die Schüler von Christopher Kolb und einigen weiteren Helfern der Forstbetriebsgemeinschaft Dillingen. Die meisten der Jugendlichen haben keine nennenswerte Erfahrung in der Forstarbeit.

Damit die jungen Setzlinge richtig ins Erdreich gelangen, muss erst ein großes Stück Erde ausgehoben, der kleine Baum eingesetzt und der Erd-Pfropf schließlich wieder daneben eingesetzt werden. Harte, schweißtreibende Arbeit, der die Jugendlichen aber sichtlich gut gelaunt nachkommen. Die Arbeiter der Forstbetriebsgemeinschaft ziehen derweil einen Drahtzaun um das Areal, der die Jungbäume vor dem Verbiss durch Wild schützen soll.

Koch und Kolb freuen sich über das Engagement der Jugendlichen. „Da bekommen sie einen ganz anderen Bezug zum Wald“, glaubt Kolb. Beide Männer sähen gerne öfter Schülerprojekte, die im Wald stattfinden.

Eine aktive Mitarbeit wie an diesem Aktionstag ist für sie auch eine wichtige Hilfe. Denn Arbeit gibt es genug. Die Wiederaufforstung sei an zahlreichen Stellen im Landkreis notwendig, um den Wald groß und lebendig zu halten. Die bestehenden Waldflächen sind für den Landkreis besonders wichtig, denn im Landkreis Dillingen sind laut Koch nur etwa zwei Drittel so viel Fläche mit Wald bedeckt wie im bayernweiten Durchschnitt.

Im Frühjahr zeigt sich der Erfolg

Die Bäume bilden schon über den Winter Wurzeln im Erdreich aus. Im Frühjahr wird für die Fachleute sichtbar sein, welche Bäume es geschafft haben und welche nicht. Koch rechnet mit einer Ausfallquote von rund 15 Prozent. Dann wird es einen weiteren Arbeitstag geben, an dem diese Bäume ersetzt werden.

Die Jugendlichen wollen mit der Aktion den eigenen Startschuss setzen zu einer großflächigen Aufforstung im Landkreis. Die ersten 1100 der von ihnen geforderten 5000 Bäume sind somit gepflanzt.

