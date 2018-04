18:30 Uhr

Frische jugendliche Klänge

„Projektorchester“ soll Qualität erhöhen

Das Kaffeekonzert der Jugendkapelle Zusamaltheim fand einmal mehr im Zusammenspiel mit der Jugendkapelle aus Laugna statt. Musikalisch begrüßt wurden die zahlreichen Besucher von den Jukazinis, unter Leitung von Nadine Schiffelholz. Die sechs Jungs und ein Mädchen, zeigten unter anderem bei „Five Continents“ und „Schildkrötenrennen“, ihr Können und dass man auch mit wenigen Musikern einen ordentlichen Sound hinlegen kann.

Die Jugendkapelle Laugna, unter Leitung von Heinz Häußler, unterhielt die Gäste mit flotten Rhythmen und bekannten Melodien wie zum Beispiel „ Viva la Vida“ und „Best day of my life“. Auch für den „Sternschnuppen-Walzer“ von Alexander Pfluger erntete das Orchester viel Applaus. Als Nächstes stand der Auftritt der Flötenkinder Miriam Link, Ida Granzer, Gabriel Kratzer, Marlene Glaser, Eva Almer und Lioba Schubert auf dem Programm. Anna Schmalz hat im November den Unterricht der Flötenschüler übernommen und man konnte sehen, dass es den Kindern richtig Spaß macht, zu musizieren.

Eine kleine Premiere gab es dann mit dem Auftritt des neu gegründeten Projektorchesters, „WeEZ’J-UNIcornION“, bestehend aus Musikern der Kapellen aus Welden, Zusamaltheim und Emersacker. Nadine Schiffelholz hatte die Idee, aus drei kleinen Orchestern ein Großes zu machen, um wieder mehr Motivation bei den Kindern und Jugendlichen anzustreben, aber auch, um wieder konkurrenzfähig bei Wertungsspielen und Orchesterwettbewerben zu sein. Am 21. April werden die Jungmusiker in Diedorf beim Wertungsspiel unter anderem mit „Return of the Vikings“ zu hören sein.