Frühstückstreff mit königlichen Frauen

Martha Schad stellt ihr neues Buch in Zusmarshausen vor

Augsburgs Autorin Dr. Martha Schad spricht beim nächsten Frühstückstreff des Katholischen Frauenbunds Zusmarshausen über königliche Frauen im Vatikan.

„Vier Frauen ruhen in der Grablege der Peterskirche unter den 148 Päpsten“ weiß die Historikerin. Gespannt sein dürfen ihre Hörerinnen am 4. Juni, ab 9.30 Uhr, im Cafe Spring, Augsburger Straße 2, wenn die Buchautorin ihre Recherchen hierzu im neuesten Buch „Die Päpste liebten sie – Königliche Frauen in St. Peter in Rom“ vorstellt. Interessierte Frauen und Männer sind willkommen.

Wer den literarischen Morgen mit einem gemütlichen Frühstück beginnen will, trifft sich bereits um 8.30 Uhr im Cafe. (pm)

gibt es bei Traudi Filpe, Telefon 08291/9198, oder Anni Hartmann, Telefon 08291/291. Der Eintritt ist frei.

