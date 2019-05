00:33 Uhr

Führung im Hortus Aquaveganum

Heidi Terpoorten hat einen Permakulturgarten angelegt

Die Kreisgruppe Dillingen des Bunds Naturschutz und der Kreisverband für Gartenbau Dillingen veranstalten am Samstag, 18. Mai, für Interessierte eine Führung im Hortus Aquaveganum. Um 14 Uhr öffnen Heidi und Volker Terpoorten in Binswangen, Langenmantelstraße 11, ihre Gartentore und erläutern die Besonderheiten ihres kleinen Paradieses. „Inspiriert durch das Hortus-Netzwerk und das Drei-Zonen-Prinzip von Markus Gastl – Vielfalt/Schönheit/Nutzen – haben wir unseren Garten Schritt für Schritt in einen Hortus verwandelt“, erklärt Volker Terpoorten. In dem etwa 1000 Quadratmeter großen Grundstück tobt das wilde Leben. Wild-Bienen, Schmetterlinge, Fliegen, Wespen, Käfer, Schnecken, Kröten, Frösche, Molche, Mäuse sind im Permakulturgarten zu finden. Eine Pufferzone umgibt den Garten teilweise und grenzt ihn nach außen durch Hecken, Bäume und Sträucher ab.

Totholz- und Steinhaufen schaffen weiteren Lebensraum für Tiere. Abgemagerte Böden und die Steingartenanlage sind für eine hohe Artenzahl von Tieren und heimischen Pflanzen verantwortlich. (pm)

Themen Folgen