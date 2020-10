00:32 Uhr

Für Frieden und Gesundheit wallfahren

Bocksberger und Modelshausener beten in Violau

Um Gesundheit in Zeiten der Pandemie, Frieden und eine gute Dorfgemeinschaft wollen die Pfarrei Modelshausen und die Bocksberger Ortsvereine bei einer Wallfahrt beten. Dafür wallfahren alle gemeinsam am Sonntag, 25. Oktober, nach Violau.

Der Gottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Michael wird um 10 Uhr beginnen. Um dafür rechtzeitig in Violau zu sein, werden die Fußwallfahrer sich um 6 Uhr in Modelshausen – Treffpunkt am Kirchplatz – auf den Weg machen. Ab 9 Uhr fährt zudem ein Bus in Bocksberg an der Bushaltestelle los, der um 9.05 Uhr ebenfalls am Modelshausener Kirchplatz hält.

Nach der Rückfahrt ist ein gemeinsames Mittagessen im Bürgerhaus Modelshausen vorgesehen. Alles findet unter den jeweils erforderlichen und vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen statt. (pm)

sind sowohl für die Busfahrt (bei Familie Ulrich Geh, Telefon 08272/6410495) als auch das Mittagessen (bei Familie Schuster, Telefon 08272/641383) erforderlich.