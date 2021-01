vor 19 Min.

Für Wertinger Gymnasiasten geht´s morgens raus aus den Federn und ran an den PC

Raus aus den Federn, ran an den PC, so sieht auch der Schultag im Distanzunterricht für Schüler des Wertinger Gymnasiums aus (Symbolfoto).

Plus Der Distanzunterricht stellt Schüler, Lehrer und Eltern vor Herausforderungen. Wie das Homeschooling am Wertinger Gymnasium läuft und welche Konzepte sich bewährt haben.

Von Elli Höchstätter

Homeschooling, Tests und das anstehende Abitur. Wie geht es Schülern und Lehrern damit? Wir haben einmal nachgefragt und uns am Wertinger Gymnasium, der größten Schule dieser Art im Landkreis Dillingen, umgehört.

"In fast jedem Fach gibt es Videokonferenzen"

Nina Bacher klingt munter. Die 17-Jährige besucht die zwölfte Jahrgangsstufe und ist eine der 957 Jugendlichen und Kindern, die diese Schule besuchen. Nina Bacher schreibt voraussichtlich im Mai ihr Abitur. Sie erklärt: „Ich habe fast in jedem Fach Videokonferenzen.“ Damit komme sie gut klar. Es gebe auch einen guten Grund, bei diesen Stunden aufzupassen – die Lehrer können mündlichen Noten vergeben. Es liege an diesen Videokonferenzen, dass sie jetzt im zweiten Lockdown deutlich besser mit dem Distanzunterricht zurecht komme. „Man hat die Möglichkeit direkt in dem Moment, in dem der Stoff unterrichtet wird, nachzufragen“, sagt die Schülerin. Insgesamt gesehen komme sie derzeit ganz gut im Fernunterricht zurecht. Sie vermutet allerdings, dass die Jüngeren in der Unterstufe vermutlich mehr Unterstützung durch ihre Eltern brauchen.

Ruhig ist es derzeit rund um das Wertinger Gymnasium geworden. Die meisten Schülerinnen und Schüler lernen daheim. Ab Montag, 1. Februar, kehrt zumindest die Q12 in die Klassenräume zurück – wenn auch nur im Wechselunterricht. Bild: Elli Höchstätter

„Wir beißen uns gemeinsam durch“, sagt Sandra Petter. Die Vorsitzende des Elternbeirats, deren Töchter die Mittel- und Oberstufe am Gymnasium Wertingen besuchen, erklärt, dass Schulleitung und Lehrkräfte einen guten Job machen. Das liege hauptsächlich daran, dass die Schule sehr technikaffin sei und unter anderem seit Jahren Laptop-Klassen und inzwischen eine Tablet-Klasse habe. Außerdem gebe es „viele extrem engagierte Lehrerinnen und Lehrer“, die eine tolle Arbeit leisten und ihre Schülerinnen und Schüler auch auf digitalen Wegen bestens begleiten. Sandra Petter freut sich vor allem darüber, dass dabei die soziale Kompetente, sprich das Miteinander, einen hohen Stellenwert genießt. Auch außerhalb der normalen Unterrichtszeiten stehen viele Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern als Vertrauensperson und kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

Damit dies für Lehrer und Schüler des Wertinger Gymnasiums technisch möglich ist, arbeitet im Hintergrund ein siebenköpfiges Medienteam, bestehend aus Lehrern, die fast alle Fächer abdecken. Einer von ihnen ist Günter Häußler. Er und seine Mannschaft haben turbulente Zeiten erlebt. Im vergangenen März mussten sie innerhalb kürzester Zeit die Möglichkeiten schaffen, dass Lehrer die Schüler daheim mit Lernstoff versorgen können. „Damals waren viele Systeme einfach überlastet. Es war kein schönes Arbeiten“, erinnert sich Häußler. Das Medienteam sei ständig am Nachsteuern gewesen. Jetzt im zweiten Lockdown könne man auf diesen Erfahrungen aufbauen. Außerdem habe er den Eindruck, dass man seit Ende der Weihnachtsferien wieder mit der staatliche Lernplattform mebis arbeiten könne. „Derzeit läuft mebis stabil“, so Häußler.

Knapp 1000 Schüler und Lehrer mit Accounts versorgt

Dennoch wurde bereits in der Zeit über Weihnachten angedacht, Microsoft Teams für Videokonferenzen zu verwenden. „Innerhalb von zwei Wochen seien knapp 1000 Schüler und Lehrer mit Accounts, Material und Videoschulungen dafür versorgt worden. Teams laufe sehr zuverlässig, so das Urteil von Häußler, der Mathe, Physik, Informatik und Medienpädagogik unterrichtet. „Wir wollen uns nicht um die Technik, sondern um die Schüler kümmern““, ist er überzeugt. Ein Herzstück seien die digitalen Wochenpläne, die sich bewährt hätten. Außerdem gebe es täglich einen virtuellen Startschuss. Für die Schüler heißt das raus aus den Federn und ran an den PC – und zwar um 7.50 Uhr. Dann wird die Anwesenheit kontrolliert und die Kinder und Jugendliche haben beispielsweise eine Konferenz oder müssen ein Rätsel lösen. Auch eine Frage, die einige Eltern und Jugendliche umtreibt, kann Häußler beantworten.

Bei Videokonferenzen müssen die Schülerinnen und Schüler nicht zwingend die Kamera anmachen. Es wäre zwar aus pädagogischer Sicht meist sinnvoller, doch Häußler weiß auch, dass sich einige Kinder dabei unwohl fühlen. Dabei dürften viele Kinder und Jugendliche aber einen gemeinsamen Wunsch haben – und zwar den, sich bald wieder „live“ in der Schule zu sehen.

