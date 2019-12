vor 57 Min.

Für die Anforderung einer öffentlichen Musikschule gewappnet

Heike Mayr-Hof zertifiziert sich für ihre Führungsaufgabe und drückt noch einmal die Schulbank

Die Leiterin der Wertinger Musikschule, Heike Mayr-Hof, hat sich bei einer Weiterbildung erfolgreich als Schulleiterin zertifiziert. 36 Schulleiter drückten in vier Akademiephasen die Schulbank, um sich für ihre Tätigkeit in der Leitung und Führung einer Musikschule fortzubilden und die nötige Zertifizierung zu erlangen. Zu den Kollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gesellte sich auch Heike Mayr-Hof, die im Januar 2019 die Nachfolge von Manfred-Andreas Lipp angetreten hatte und seitdem zusammen mit Karolina Wörle in der Geschäftsführung die Geschicke der Musikschule Wertingen lenkt.

Die schwäbische Musikschule ist Mitglied im deutschen Musikschulverband und sichert mit ihren Leitlinien und Vorgaben den deutschen Qualitätsstandard. Wer in Deutschland eine Musikschule leiten möchte, muss zusätzlich zum Musikstudium an einer Hochschule den berufsbegleitenden Lehrgang an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen in Zusammenarbeit mit der Universität der Künste Berlin und dem deutschen Musikschulverband VdM absolvieren.

In einer Hausarbeit, einer Projektpräsentation und im Prüfungsgespräch konnte Heike Mayr-Hof erfolgreich unter Beweis stellen, dass sie berechtigt und befähigt ist, eine deutsche Musikschule zu leiten. Zusätzlich zur Arbeit in der Musikschule und der Stadtkapelle beschäftigte sie sich seit der ersten Akademiephase im Februar mit den erforderlichen Kenntnissen für die Musikschulleitung, die viele Themen umfasst wie Personalmanagement, Zukunftsperspektiven mit allen gesellschaftspolitischen Belangen und Anforderungen an eine außerschulische Bildungseinrichtung, die allen Menschen den Zugang zu Musik, Bildung und Kultur vermitteln möchte.

Neben den Inhalten der Vorlesungen war es auch der Erfahrungsaustausch mit den Kollegen aus Schulen in unterschiedlichen Strukturen, aber ähnlichen Zielen und Herausforderungen, der für alle wertvoll und anregend war. Der Vorstand der Wertinger Musikschule freut sich, in der Schulleitung auf ein kompetentes Team vertrauen zu können, das sich auch in Zukunft mit Weiterbildungen, der Zusammenarbeit mit Verbänden und vor allem mit professionellen Musikpädagogen um die musikalische Bildung der Menschen in ihrem Einzugsgebiet kümmert. (pm)

Themen folgen