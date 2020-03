vor 38 Min.

Für die Kriegsgräberfürsorge geehrt

Wertinger und Zusamtaler mit Ehrennadeln ausgezeichnet

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Bezirksverband Schwaben lud die ehrenamtlichen Sammler des Landkreises Dillingen zur Ehrung in die Luitpoldkaserne in Dillingen ein. Grußworte sprachen unter anderem als Gastgeber Kommandeur des Informationstechnikbataillon 292 Oberstleutnant Markus Krahl sowie Regierungspräsident Erwin Lohner. Nach dem Totengedenken erläuterte der Vorsitzende Lohner die Aufgaben und Arbeit des Volksbundes. Dieser betreut und pflegt in 45 Ländern über 800 Friedhöfe mit drei Millionen Toten. Allein 2019 wurden 25000 Umbettungen in eine würdige Grabstätte durchgeführt. Diese Friedhöfe mahnten zum Frieden. Sie seien auch Lernorte, wofür sich der Volksbund stark mache und die Jugend verschiedener Nationen zusammenführe, die gemeinsam die Gräber pflegen.

Dank galt dann den Sammlern im Landkreis Dillingen, sowohl den aktiven Soldaten als auch denen aus den Vereinen, die 2019 die stolze 30000 Euro für die Unterstützung des Volksbundes erbrachten.

Im Verbreitungsgebiet der Wertinger Zeitung betraf es die Unterstützer in den Gemeinden Buttenwiesen, Laugna, Villenbach, Zusamaltheim und der Stadt Wertingen. Ehrenspangen erhielten Walter Deisenhofer, Gerda Höppner, Erwin Liepert sowie Patrick Berger und Michael Haas. Die Veranstaltung wurde durch den Reservistenmusikzug Nordschwaben „König Ludwig“ musikalisch begleitet. (fk)

