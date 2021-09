Zu zehnt ist der FC Gundelfingen zahnlos

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Der frühe Platzverweis für Verteidiger Marius Brugger bringt die Gundelfinger aus dem Tritt. TSV Landsberg „verwaltet“ sich zum Sieg.

Nach dem Schlusspfiff diskutierten Chefcoach Martin Weng und Co-Trainer Florian Strehle noch lange auf dem Platz. Die wichtigste Frage war: Wie hätten sie anders Einfluss nehmen können auf das Spiel ihres FC Gundelfingen? Eine Lösung fanden sie nicht, „weil Fußball einfach ein Ergebnissport ist“, wie Weng letztlich befand. Und da sah es für ihn und die Bayernliga-Kicker aus der Gärtnerstadt ganz einfach schlecht aus. 0:1 (0:1) verloren sie ihr Heimspiel gegen den TSV Landsberg und sind damit seit sieben Partien sieglos.