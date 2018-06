vor 20 Min.

Fußball spielen mit Bananenbällen

Mit Begeisterung lernten Kinder der Ulrich von Thürheimschule in Unterthührheim interessantes über fußballbegeisterte Kinder in Uganda. Stolz zeigen die Schüler der 2b „ihre“ Bananenblätterbälle.

Buttenwiesener Kinder lernen, wie in Uganda gekickt wird

Von Anton Stegmair

Im Fußballfieber sind die Klassen 2 b und 3 a der Ulrich von Thürheim Grundschule Buttenwiesen in Unterthührheim nicht nur anlässlich der bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft in Russland. Nachdem einzelne Schüler bereits WM-Trikots im Unterricht anhatten, kamen sie mit ihrer Religionslehrerin Martina Baur auf die Idee, dass es gerade auch der Fußball es sei, der Menschen verbindet. Während wir erleben, dass Menschen unterschiedlich glauben, unterschiedlich beten oder auch unterschiedlich sprechen, gibt es die eine „Sprache“ des Fußballs, die weltweit verstanden werde.

Durch einen Blick nach Uganda, wohin sie die Lehrerin in der Vorstellung mitnahm, erfuhren die Buben und Mädchen, dass ihre Altersgenossen auch dort sehr gerne Fußball spielten. Nur hätten sie dazu keine Lederbälle, sondern einfache, selbst gebundene Bälle aus getrockneten Bananenblättern. Solche konnten sie in größerer Stückzahl von der „aktion hoffnung“ der Diözese Augsburg bekommen, um Anschauungsmaterialien zu haben. Die Schüler haben besprochen, dass diese Bälle umweltfreundlich ohne Plastik hergestellt sind, jeder ein Unikat ist, und dass durch eine Spende von nur einem Euro pro Ball Kindern in einem dortigen Projekt zu einer Ausbildung verholfen werden kann.

Lustig war es dann, verschiedene Spiele mit den nicht ganz ebenen Bällen zu machen. So bekam zum Beispiel jeder durcheinander einen Ball zugespielt, musste sich merken von wem er kam und dann einen anderen beim Namen rufen und ihm den Ball weiter zuspielen. Mit diesem Spiel ohne Worte, so die Grundregel, war Genauigkeit und Achtsamkeit gefragt.

Als das Spiel sogar auf drei Bälle erweitert wurde, hat es noch gut geklappt. Hocherfreut konnten die Kinder der Ulrich von Thürheimschule im Umgang mit den Bananenblätterbällen über die anstehende Fußball-WM hinaus viel interessantes über Uganda erfahren, und durch eine kleine Spende sogar Besitzer eines original „afrikanischen“ Balles werden. (steg)

